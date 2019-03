Bus med elever fra fynsk efterskole væltet i Sverige

En dansk bus med elever og ansatte fra Vesterdal Efterskole i Nørre Aaby er væltet nær Lofsdalen i Härjedalen i Sverige - omkring 1.100 kilometer fra Nørre Aaby. Det skriver den fynske efterskole på Facebook.

Ulykken skete omkring klokken 13 søndag eftermiddag. Ifølge forstander Peter Aagaard Johnsen er fire elever bragt på skadestuen med knubs. Det oplyser han til TV2 News.

De øvrige passagerer på bussen har søgt ly og varme på en nærliggende gård, hvor de nu venter på at blive bragt til deres destination i Lofsdalen.

Alle ombord er ok

Forstander Peter Aagaard Johnsen skriver i en besked til skolens forældre, som TV 2/Fyn har set, at alle ombord på bussen er ok, men naturligvis forskrækkede.

- En af vores busser er forulykket kort før destinationen. Den fik et hjulsæt ud i rabatten og lagde sig ned på siden. Alle elever, personaler og disses familier er ok, men selvfølgelig lidt forskrækkede. Nogle har fået lidt knubs, men der er fagfolk til stede, så alle bliver tilset, skriver forstanderen i en besked til forældrene og fortsætter:

- De er alle blevet fragtet til en nærliggende gård, hvor de venter på, at den anden bus kommer retur og samler dem op. Når de ankommer til Lofsdalen, samler vi dem og giver en orientering. Busselskabet har iværksat, at der kommer krisepsykologer til stedet, så de er her, hvis nogen har behov for det. Der er 15 personaler + familier med bussen, så der er voksne omkring eleverne hele tiden.

Snevejr i området

Ifølge den svenske avis Expressen er der søndag snevejr i området. Samtidig har der været megen trafik på stedet, fordi mange er på vej til og fra populære skisportssteder i området.

Expressen har talt med et øjenvidne, som kom kørende på vejen frem mod bussen, efter at den kørte af vejen.

- Vi ankom umiddelbart efter, at bussen kørte i grøften. Bussen gled af vejen og lagde sig på siden, fortæller Ola Andersson til avisen.

Ifølge vidnet var kun en del af landevejen ved ulykkesstedet ryddet for sne.

- Det sner jo, og de har måske ikke haft tid, men vejen, hvor bussen kørte, var ikke ryddet, siger Ola Andersson til Expressen ifølge Ritzau.

Ulykken skete i nærheden af Lofsdalen i Sverige. Foto: Google Maps