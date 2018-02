Buschauffør fyret: Stoppet med promille på 1,6

50-årig buschauffør er blevet bortvist og har mistet jobbet. Han kørte med passagerer med en promille på 1,6.

En 50-årig buschauffør fra Østfyn blev anholdt af politiet, mens han kørte med en promille på 1,6 på rute 151.

- Han er blevet bortvist med det samme og kommer ikke til at køre for os længere, siger Steen Rügge, der er direktør for Tide Bus, som kører for Fynbus.

Det var en bilist, der kørte bag bussen, som opdagede, at bussen slingrede. Bilisten alarmerede politiet, der anholdt chaufføren i Assens.

Nultolerance hos busselskaber

Hverken Tide Bus eller Fynbus tolererer alkohol i blodet hos chauffører, der kører med passagerer. Derfor kommer chaufføren ikke til at køre med fynske passagerer længere.

Det er ulovligt at køre med en promille på over 0,5.

Der kom ikke nogen passagerer eller trafikanter til skade i forbindelse med spirituskørslen, der fandt sted torsdag eftermiddag.

