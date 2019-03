Busrute til muslimsk friskole bliver nedlagt

Snart er det slut med den direkte Fynbus-rute fra parkerne i Vollsmose til den muslimske friskole Roser Skolen på Slettensvej i Søhus. Et flertal blandt politikerne i By- og Kulturudvalget i Odense beder nu Fynbus om at nedlægge ruten.

- Det handler ikke om at det er en muslimsk friskole. Men vi kan som kommune ikke tilbyde kommunale busruter til byens fri- eller privatskoler. Vi kan jo frygte, at andre skoler kan forvente samme service, hvis Fynbus har en rute særligt til Roser Skolen, siger Marie Brumvig (S), der er medlem af udvalget.

Venstre havde stillet forslaget, og i en lidt ændret form blev forslaget bakket op af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. Enhedslisten stemte blankt.

- Roser Skolen må meget gerne have en busrute fra Vollsmose til Søhus, men så må de selv hyre og betale en bus for transport af deres elever, siger Marie Brumvig.

Rute 395 har kørt siden 2014, og to gange dagligt fragter den 70-90 elever til og fra skolen i Søhus.

- Vi vil gerne sætte vores folkeskoler i fokus og motivere forældre til at vælge en folkeskole frem for en privat- eller friskole. Derfor hænger det ikke sammen, når vi har en Fynbus-rute til en privatskole, siger det socialdemokratiske udvalgsmedlem.

Hos Roser Skolen forstår skolelederen ikke politikernes beslutning.

- Jeg synes, at det er en dårlig og uretfærdig beslutning. Vores elever betaler jo selv for turen til skolen med Rejsekort, og jeg frygter, at der bliver kaos på Odense Banegård, når 100 elever skal skifte bus hver morgen og eftermiddag, siger skoleleder Mhahmad Khatib.

Skolens bestyrelse vil nu drøfte, hvordan den skal håndtere transporten af eleverne, når rute 395 stopper.

- Vi vil overveje, om vi skal lave vores egen busrute, siger Mhahmad Khatib, der heller ikke tror, at det vil betyde noget for skolens elevtal, når busruten bliver nedlagt.

- Jeg tror ikke, at vi får færre elever, da forældrene aktivt har valgt vores skole til og foretrække skolen i Søhus frem for folkeskolen eller andre privatskoler, siger skolelederen.