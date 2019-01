Ekstra kontrol: Busser giver adgang gennem alle døre

Samtidig med at den nye køreplan for Fynbus trådte i kraft søndag er der sket en væsentlig ændring i forhold til indstigning i busserne.

Fynbus åbner nu alle døre til indstigning. Dertil kommer, at passagererne ikke længere skal vise billet til buschaufføren.

Det gælder de regionale busser på Fyn og Langeland og i bybusserne i Odense, Svendborg, Nyborg og Middelfart.

Rejsende med rejsekort kan som noget nyt også tjekke ind ved midterdøren. Det oplyser Fynbus i en pressemeddelelse.

Formålet med det nye tiltag fra Fynbus er, at gøre det nemmere for passagererne, men det skal også reducere den tid, som busserne holder ved stoppestederne, så busserne kan komme hurtigere afsted.

Her er det især passagerer med rejsekort, som får det lettere.

- Når man kan stige ind ad alle døre, slipper man for at stå i kø for at vise billet til chaufføren. Man kan i stedet gå ind ad midterdøren, tjekke sit rejsekort ind, og finde sig en siddeplads, siger Carsten Hyldborg, direktør i Fynbus, i pressemeddelelsen.

Læs også Færre natbusser: Hvordan skal Sabine nu komme hjem til Glamsbjerg?

Flere kontrollører jagter gratister

Umiddelbart ser det således ud til, at det bliver nemmere at smutte ind i bussen uden gyldig rejsehjemmel, men Fynbus har sammen med de åbne døre tilført billetkontrollen ekstra kræfter:

"FynBus har nemlig ansat flere kontrollører til at tjekke billetter på de ruter, hvor man ikke længere skal vise billet til chaufføren", skriver selskabet i pressemeddelelsen.

Kendt fra andre steder i landet

Det er det stigende antal biler på vejene og de mange vejarbejder, især i Odense, der har betydet, at busserne over de senere år er blevet længere tid om at køre de samme strækninger. Det har haft betydning for kundernes oplevelse af den kollektive trafik.

I uddannelsesruter og lokalruter skal man stadig stige ind ad fordøren og vise billet til chaufføren.

Ind- og udstigning ad alle døre har været anvendt i blandt andet Aarhus i mange år, og er så småt ved at blive indført i København, hvor blandt andet den travle rute 5C fra Herlev til Kastrup kører med samme system, som Fynbus nu har indført.