Tjek lige en ekstra gang: Busserne på Fyn får nye køreplaner

Busserne på Fyn og Langeland får nye køreplaner søndag den 13. januar. Det oplyser Fynbus.

Det gælder blandt andet bybusserne i Odense, de regionale ruter samt en række uddannelsesruter og lokalruter.

Derfor er det en god idé at tjekke en ekstra gang, hvornår bussen kører, fortæller Fynbus.

Fynbus har justeret på afgangstiderne og på den tid, som busserne har til at køre de forskellige strækninger. Tilpasningerne er blandt andet baseret på, hvor busserne har haft for lidt eller for meget tid.

I Odense bliver Vestre Stationsvej ensrettet på grund af letbanearbejdet, og det betyder, at blandt andet rute 41 og 42 mod Bolbro og Tarup fremover vil køre ad Vindegade i retning ud ad byen.

Hurtigere afgang

Som noget nyt kan du også fra 13. januar stige ind og ud af alle bussens døre. Med andre ord skal du ikke længere vise billet til chaufføren, når du stiger ind. Du skal naturligvis fortsat have købt en billet.

I forbindelse med de nye køreplaner bliver flere afgange om natten fjernet. Det er for dyrt at køre natbusser med så få passagerer, siger Fynbus-direktør Carsten Hyldborg Jensen.

- Vi skal kigge efter, hvor der er mulighed for at tilpasse vores system, så vi får mest muligt for pengene, siger Carsten Hyldborg Jensen.

- Vi har brug for at skære lidt hist og pist. Nu er det så natbusserne, vi kigger på. Det er ret dyrt at køre med natbusser, og det er faktisk ikke ret mange kunder, som har gavn af det, forklarer han.

Du kan se de nye køreplaner her og i Rejseplanen.