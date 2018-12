Busskur i Glamsbjerg skaber debat

Det nyopførte busskur i Glamsbjerg, har skabt stor debat. Nogle synes det er smukt - andre knap så meget.

- Det er nok ikke lige mig. Men sådan er det. Smag og behag er forskellig jo, siger Solveig Olsen.

- Det er noget anderledes end det vi er vant til at se. I stedet for de kedelige skur, vi plejer at se, siger Bent Hansen.

Det nye busskur er en del af et større kunstværk foran Vestfyns Gymnasium. Det er den danske kunstner Thomas Foss Poulsen, der står bag.

- Det har været et stort projekt. Der har gået håndværkere siden maj måned, siger Ole Toft Hansen, der er rektor ved Vestfyns Gymnasium.

Meningen med kunst

Selve værket er betalt af Ny Carlsberg fonden og gymnasiet har selv betalt 300.000 kroner til fundamenter.

- Jeg synes, det er naturligt, at folk spekulerer over, hvad det er for noget det her og at nogle kan lide det, og andre kan ikke lide det. Det er jo det, der er meningen med kunst, at det skal vække debat, siger Ole Toft Hansen.

Det har skabt masser af debat, ikke bare på gaden i Glamsbjerg, men også på Facebook. I gruppen 5620 Glamsbjerg har næsten 200 mennesker diskuteret et billede af det nye busskur.

Kommentarerne til billedet svinger både fra, at det er det smukkeste busskur i Danmark, til at det er malplaceret kunst.

- Jamen sådan er det vel ofte, at folk er skeptiske overfor sådan noget kunst, når det er nyt. Men så vænner man sig stille og roligt til det, og om ti år, så synes man måske det er fint, siger Eva Jensen.

- Vi synes faktisk, at det har haft sin funktion allerede, at det har skabt så meget debat, siger Ole Toft Hansen.

Se hele indslaget fra Glamsbjerg her: