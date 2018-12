Pakke-travlhed: Butikker må charmere kunderne for at komme af med pakkerne

Pakker op. Pakker ned. Pakker alle vegne.

Det er for alvor blevet julepakkernes tid, og det kan mærkes i de butikker, hvor man kan afhente sine pakker.

Der er ofte fyldt op - helt op. Endda i en sådan grad, at butikkerne må sende såkaldte charme-mails eller sms'er ud for at få forbrugerne til at komme forbi og afhente de mange pakker, så butikkerne har plads til nye sendinger af små og store pakker.

Blandt andet hos supermarkedet Meny i Hjallese kan de mærke presset på pakkerne. Her estimerer de, at de i år har fået 30 procent flere pakker end sidste år.

- Det vil sige 30 procent ekstra pakker, der skal sættes på plads, der skal hentes, der skal bringes ud. Vi kan ikke undgå andet, end at det giver noget længere ventetid.

- Det er blevet helt vildt i år. Mere vildt end det nogensinde har været før. Vi har ikke rammer, der er større, end de der er. Til daglig kommer der to bure med pakker. I dag er der kommet 12, siger købmand Palle Helm fra Meny på Hjallesevej i Odense.

Palle Helm møder udfordringen med et tilfreds smil - og tager det som en leg:

- Jeg har leget med legoklodser som lille. Så det gælder bare om at få dem ind på hylderne der, hvor de hører hjemme.

Han har taget knebet med at charmere pakkekunderne med en elektronisk hilsen til sig for, at få mængden ned inden den næsten vognladning pakker ankommer:

- Vi skrev bare, at vi havde rigtig mange pakker, vi gerne ville af med hurtigst muligt, så vi kunne få plads til nogle nye. Det er jo klart, med sådanne hylder som dem her er det klart, vi gerne vil have dem væk, siger han og peger rundt på de propfulde hylder.

Det er nemmere med pakker

Men mange pakker på hylderne og charmebeskeder til modtagerne skaber også kunder i kø. Men som købmanden, så tager Cecilie Kudahl Hansen fra Odense det med et smil:

- Der er knald på. Og der er kø, siger hun og peger grinende på den lange kø foran hende.

Hun står sammen med de mange andre, fordi hun har taget et valg om måden at tackle juleræset på:

- Det gør det en smule nemmere (at handle på internettet, red.). Man skal ikke ud og lede længe, men jeg foretrækker faktisk stadig at komme i gågaden og kigge, for det er hyggeligere, men nogen gange er det bare hurtigere og nemmere - specielt hvis man har lidt juletravlt.

Man kan sige, at de mange pakker er kommet for at blive. I hvert fald er der med en stigning af antallet pakker på 30 procent i Meny noget at forholde sig til, så købmand Palle Helm kan lige så godt vænne sig til tanken om en yderst pakke-travl julemåned. Men det gør han også:

- Jeg synes jo, det er sjovt. Når vi står den 23. december, kigger vi på hylderne og siger, nu er der halvvejs tomt, så nu starter et nyt år. Jeg synes, det er mega hyggeligt.

