Butikker tvinges til lukning: Utryghed koster Samer hans levebrød

Butikkerne på Bøgetorvet i Vollsmose skal lukke. Det har boligforeningen Civica besluttet. Butiksindehaverne skal altså være ude inden februar næste år.

Bøgetorvet i Vollsmose har gennem mange år været samlingssted for ballademagere og kriminelle.

Men nu skal der ikke længere være noget, der hedder Bøgetorvet. Dermed skal der heller ikke være et samlingssted.

Butikkerne på Bøgetorvet i Vollsmose skal nemlig lukke.

Den besked fik butiksindehaverne torsdag, da de var indkaldt til møde hos boligorganisationen Civica, der administrerer boligerne i Bøgeparken i Vollsmose i Odense.

Butikkerne ligger på Bøgetorvet, og det er blevet et symbol på et forsamlingssted, nogle forkerte ting og nogle utryghedsskabende elementer. Jens Pilholm, direktør i Civica

Civicas bestyrelse har valgt at tvinge butikkerne til at lukke i et forsøg på at komme problemerne og utrygheden i boligområdet til livs.

- Butikkerne har som sådan ikke gjort noget forkert. Det er jo søde og rare mennesker de her butiksejere, som passer deres butikker og får et levebrød ud af det, siger Jens Pilholm, der er direktør i Civica og fortsætter:

- Men butikkerne ligger på Bøgetorvet, og det er blevet et symbol på et forsamlingssted, nogle forkerte ting og nogle utryghedsskabende elementer.

Alle otte butiksindehavere på Bøgetorvet skal være ude af deres butikker senest 1. februar næste år. De får dog en erstatning fra boligorganisationen.

Otte år med butik er slut

Samer El-Soussi er en af de otte butiksindehaver, der fra næste år ikke længere har en butik i Vollsmose.

- Selvfølgelig er jeg ked af det, for jeg har jo haft butikken i otte år. Vi mister vores butik på grund af nogle andre, og bliver arbejdsløse ligesom andre er. Det er ikke nemt at finde arbejde, når jeg er 50 år gammel. Det betyder meget for mig, siger han til TV2/Fyn kort tid efter, han har fået beskeden om lukningen.

- Jeg tror ikke balladen stopper, uanset de lukker butikker eller ikke lukker butikker. Det er stadig Bøgeparken. Og det er det samme.

Men det er Civica-direktøren ikke enig i:

- Det kræver, at vi får lukket butikkerne og får gjort op en gang for alle med Bøgetorvet, siger Jens Pilholm og fortsætter:

- Så længe der ligger butikker og der er noget naturligt at komme efter på Bøgetorvet, så tror vi på, at torvet vil fungere som det her forsamlingssted. Det er det, vi vil have fjernet.

En del af en større plan

Lukningen af butikkerne på Bøgetorvet var blot en del af en større plan for Vollmose, som Civica havde.

I november sidste år blev der lavet en afstemning om, hvorvidt der skulle bruges penge på, at øge trafiksikkerheden for fodgængere, cyklister og legende børn på Bøgetorvet. Civica havde planer om, at skabe et trygt område på forsiden af etagebyggeriet, samt lave et opholds- og legeområde på bagsiden.

Omdannelsen ville koste godt 15 millioner kroner.

Men et flertal af beboerne sagde på et afdelingsmøde i november 2017 nej til forslaget. 33 husstande stemte imod, og 19 husstande sagde ja. Der er i alt 480 husstande i afdelingen.

Men trods flertallets nej til planen gik Civica alligevel videre med planerne om at lukke butikkerne på torvet - det blev torsdag eftermiddag en realitet for Samer El-Soussi og hans snart tidligere kolleger på Bøgetorvet i Vollmose.