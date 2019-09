Eksperiment holdt to år: Byens Højskole lukker

Visionerne var store, da Byens Højskole for to år siden slog dørene op for en alternativ højskole på 800 kvadratmeter i Kongensgade i Odense. Men trods kursustilbud med blandt andet madlavning, sang, maling, litteratur og tilbud om møder og konferencer har virkeligheden nu indhentet Byens Højskole.

- Vi er rigtig kede af det, men vi er nødt til at lukke ned på grund af økonomien, og vi gør det, inden vi kommer til at skylde nogen penge, siger Palle Pors, der har været bestyrelsesformand for Byens Højskole.

Byens Højskole har kaldt sig selv for "en bæredygtig og socialøkonomisk folkeoplysende forening med fokus på glæde til maden, livet og det samfund, vi er en del af." Foreningen har fra starten fravalgt at søge om økonomisk støtte fra kommunen, da højskolen ville stå hel frit.

- Vi havde håbet at kunne stable nogle store økonomisk attraktive arrangementer på benene med støtte fra fonde, men det er desværre ikke lykkedes, og derfor er der ikke længere økonomi til husleje, to ansatte og timelærere, siger Palle Pors.

Alle efterårets kurser og arrangementer er aflyst, men brugerne vil alle få deres indbetalte penge retur.

- Selvom vi er kede af at lukke, så er vi også stolte og glade over, at vi som non-profit-forening har kunnet afholde masser af gode arrangementer gennem to år. Vi har været med til at gøre en forskel for masser af mennesker, der på Byens Højskole har fået beriget deres liv, siger den nu snart forhenværende bestyrelsesformand.