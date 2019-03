Ustadigt tirsdagsvejr: Byger, skyer og masser af blæst

Mandag var der torden flere steder over Fyn, ligesom det kraftige blæsevejr fik flere træer til at vælte ud over vejene.

Hverken vind eller byger ser dog ud til at nå samme voldsomme niveau i løbet af tirsdagen.

- Der er stadig mange byger på programmet, og der er også rigtig mange skyer fra morgenstunden. Men det ser altså ud til, at det er lige knap så hidsige byger, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Vinden kommer fra vest og vil aftage langsomt i løbet af tirsdagen.

- Og så er der faktisk en chance for, at det måske kan nå at klare op på den vestlige del af Fyn, inden solen den går ned. Så måske lidt solstrejf sidst på dagen - og mulighed for at se en regnbue, siger Lone Seir.

Temperaturen kommer i løbet af dagen til at ligge mellem fire og syv grader.

Regn og slud

I aften bliver det igen skyet, og på Nordfyn kommer der regn- eller sludbyger. Natten til onsdag bliver det mest tørt og stedvis klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem to og fire graders varme, og vinden aftager til svag til jævn mellem syd og vest.

I de næste dage fortsætter det efterårsagtige vejr med masser af vind, regn og rusk.

- Onsdag er også en grå omgang. Det kan godt være, det bare lægger ud med skyer, men så kommer regnen i løbet af dagen, siger Lone Seir.

Torsdag er der større chance for, at regnvejret slipper sit tag i Fyn, og solen muligvis får magt til at kigge frem.

Frem mod weekenden falder temperaturen, og blæsevejret ser ud til at vende tilbage.

