Jobfest efter coronakrisen: Byggebranchen buldrer derudaf

I andet kvartal 2020 havde bygge- og anlægsbranchen 175.390 beskæftigede, mens de nyeste tal for første kvartal 2021 viser 187.080 beskæftigede.

Men selvom der er job at hente for de unge, så er nogle brancher mere sexede end andre.

- Som struktør (der arbejder med træ-, beton-, og jernarmeringer, red.) er der lige nu syv ledige lærepladser på Fyn. Hos tømrerne er der fyldt godt op, og det er der også hos elektrikerne, men hvis man kigger lidt brede i byggebranchen, så er der masser af job at få, siger Dan Johansen.

Flere nyansættelser i byggeriet

Mens store dele af erhvervslivet har skruet ned for at ansætte flere og har oplevet faldende omsætning under coronakrisen, så ser det modsat ud for bygge- og anlægsbranchen. Her er efterspørgslen efter flere medarbejdere høj, og der er stadig mangel på arbejdskraft.



De fleste underbrancher følger det overordnede billede, så både tømrere, el-installatører og malere har nu indhentet faldet i beskæftigelsen i foråret.

Især de mindre håndværksmestre har nydt godt af, at private har bestilt flere håndværkere, fordi de både har fået frigivet indefrosne feriepenge og sparet betydeligt på rejsebudgettet.

Den stigende beskæftigelse kommer efter et mindre fald i foråret 2020, som hænger sammen med den første corona-nedlukning i Danmark.