Bygger 75 nye lejligheder: Særlig målgruppe har førsteret

Living Development bygger 75 nye lejligheder i Odense. Lejlighederne vil primært blive bosat af par i alderen 50+.

Endnu et etagebyggeri skyder op i centrum af Odense. Denne gang er det Living Development, der har købt grunden Rugårdsvej 9 og 13A, der engang husede HF og VUC.

Her vil man opføre 75 lejligheder i et nyt fire-etagers lejlighedskompleks.

De 65 til 105 kvadratmeter store lejligheder vil ifølge Living Developments direktør Lars Klitgaard henvende sig til par uden hjemmeboende børn.

Læs også Kæmpe byggeri på Odense Havn

- Med vores nye lejlighedskompleks på Rugårdsvej vil vi gerne give den lidt ældre del af befolkningen mulighed for at komme tæt på centrum, når deres børn er flyttet hjemmefra. Par i alderen 50+ er et overset segment her i byen, men vi er sikre på, at de modne par vil nyde den centrale placering, som gør det nemt at udforske dejlige Odense og de mange oplevelser, som byen byder på, siger han i en pressemeddelelse.

Indflytningsklar i 2020

I slutningen af 2018 begynder nedrivningen af de nuværende bygninger, og det nye byggeri går i gang i starten af det nye år. Lejlighederne forventes at være klar til flyttekasser og -biler i midten af 2020.

Living Development oplyser ikke, hvad lejlighederne kommer til at koste, men skriver i pressemeddelelsen, at det "bliver i en prisklasse, hvor alle kan være med".

Læs også Flere nye boliger på vej i Odense: Tigergården rives ned og bygges op på ny