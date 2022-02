Nyt byggeri til 120 millioner kroner på vej på SDU

Dengang donerede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 80 millioner kroner til opførelsen af den første bygning.

Ny donation til robotter

Onsdag, tæt på et kvart århundrede senere, har A.P. Møller Fonden doneret 100 millioner kroner til den i alt 120 millioner kroner nye bygning.

Dermed kan det Tekniske Fakultet på SDU fastholde og udbygge sin rolle i den fynske og danske robotklynge, hvor man udklækker robotingeniører til branchen og innovative startups som Universal Robots og Mobile Industrial Robots.

Mens det for 23 år siden var skibsrederen selv, der var på besøg, var det onsdag direktør i A.P. Møller Fonden Mads Lebech, der var i Odense for at markere donationen og byggeriet.