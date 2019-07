Nyt OUH: Byggeriet forløber helt efter planen

- Derovre står en en 60 tons gravemaskine, så har vi en dumper stående nede bagved, vi har en lille 6 tons gravemaskine stående, vi har en anden dumper stående, vi har et par gravemaskiner mere stående, og så har vi yderligere to gravemaskiner kørende ovre på den anden side, fortæller Carsten Tagora, der er projektleder for ROP A/S, mens han peger ud over byggepladsen, hvor Nyt OUH skal stå færdig i 2022.

Det er ikke nogen lille tunnel som Carsten Tagora og kollegaerne graver ud til.

- Den er 11 meter bred, og når den er færdig, bliver tunnelen 1,9 kilometer lang, siger han.

Udgravningen her er lavet på to uger. Lige nu er det kælderen, tunnelsystemet og fundamentet, der arbejdes på, og ifølge den italienske totalentreprenør, er den første måned forløbigt ganske fremragende.

- Vi har en god fornemmelse, for vi er startet helt efter planen. Vi var i stand til at lukke kontrakterne som planlagt, siger Aroldo Tegon, project manager hos CMB/Itinera.

Region Syddanmark er godt tilfreds

Det til stor tilfredshed hos Regionens Syddanmark.

- Vi er kommet rigtig godt i gang. Det er jo en fornøjelse at være en del af en bygherreorganisation, der nu kan kigge på, at frugten af års hårdt arbejde rent faktisk er på vej til et byggeri og et sygehus til fremtidens patienter. Det er vi rigtig, rigti glade for, siger vicedirektør for Nyt OUH Kenneth Holm.

CMB/Itinera skal bygge sygehus for 4,3 millarder kroner her i udkanten af Odense. Et byggeri af denne størrelse kræver koordinering, når op mod 1.200 mand fra mange forskellige firmaer får deres daglige gang på byggepladsen.

Mange folk skal koordineres

- I første omgang er der kun betonfolkene, vi skal koordinere med, men senere kommer der jo masser af andre håndværkergrupper. Så inden vi kører herfra, er vi vel oppe på fire-fem forskellige andre håndværkergrupper, vi skal koordinere med. Men det er jo italienerne, der har styringen på den del, siger Carsten Tagora.

Og ifølge CMB/Itinera er det da også koordineringen af de mange materialer udefra og arbejdet inde på pladsen, der bliver afgørende for, om tidsplanen kan holde.

- Det faktum, at vi ikke kun kigger på det danske marked men også det europæiske marked, gør, at der er nogle logistiske udfordringer, der skal håndteres. For eksempel leverancen af produkter, der kommer fra udlandet. Ikke bare på grund af transporten, men også på grund af certificeringer og standarder, siger Aroldo Tegon.

Og lige nu ser det godt ud.

- Ja, lige nu går alt mere eller mindre som forventet, siger han.

Stolt bedstefar

Om tidsplanen holder er endnu uvist. Men Carsten Tagora for altid prale med, at han har været med til at bygge syddanskernes kommende supersygehus.

- Til daglig tænker vi ikke over det, men en gang imellem vil vi da tænke over det. Og når jeg om 10 år kører forbi herude på motorvejen, og mine børnebørn er med, så vil jeg da synes, det er fantastisk og sige: Vi skal lige forbi og se, hvor bedstefar har været inde og grave. Der er jo noget i at have været med til at lave de store ting i Danmark, siger han.