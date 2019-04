Forladt skole i brand: Én anholdt

En forladt skole på hjørnet af Demantsvej og Iver Vinds Vej i Odense er i brand. Både politi og brandvæsen er til stede ved branden. Vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen oplyser, at der er kontrol med branden.

- Det er tæt på at være så slukket, at man kan komme indenfor og undersøge nærmere, siger han.

Vagtchefen oplyser, at man formoder, at branden er opstået indvendig i bygningen. Det bygger man på de første anmeldelser fra stedet, og hvad patruljen så da de kom til stedet.

Når man formoder, at en brand er opstået indvendigt i en forladt bygning, er det så, fordi I mener, den er påsat?

- Det betyder i hvert fald, vi skal have undersøgt det nærmere. Man er tilstede derude med hunde i området for at lede efter spor, der kan lede os til at få det opklaret, siger han.

Bygningen har lidt store skader som følge af branden.

- Ilden er gået igennem taget, og der er faldet noget bygningsværk ned, siger han.

Ifølge vagtchefen har man adviceret naboerne til branden til at lukke vinduer og døre.

- Det er kun de nærmeste, det drejer sig om, siger han.

Branden blev anmeldt til beredskabet klokken 18.27.

Opdatering kl. 21.00

Fyns Politi oplyser, at de har anholdt en ung mand i forbindelse med branden på Demantsvej. De kan ikke på nuværende tidspunkt komme med nærmere oplysninger.

