Besluttet: Bygninger ved den gamle skole i Paarup rives ned

By- og Kulturudvalget besluttede tirsdag, at to omdiskuterede gamle bygninger ved den gamle skole i Paarup i det vestlige Odense skal rives ned.

Bygningerne står i dag tomme med træplader for vinduerne, efter at der for flere år siden blev konstateret skimmelsvamp.

Odense Kommune har ønsket at rive de gamle bygninger ned, men har mødt modstand fra lokale ildsjæle og blandt andet Paarup Foreningen, der ville bevare bygningerne og restaurere dem til glæde for skolebørnene på den nærliggende Paarup Skole.

Men sådan kommer det ikke til at gå.

- Vi er kommet frem til at give tilladelse til at rive de to bygninger ned, siger Maria Brumvig, der er medlem af By- og Kulturudvalget for Socialdemokratiet.

Der har igennem de seneste år været lokale ønsker om at bevare det gamle landsbymiljø med skole, forsamlingshus og kirke. Ønsket forstår Maria Brumvig godt, men derfor har udvalget alligevel truffet beslutningen om, at bygningerne nu skal fjernes.

- Det er jo altid ærgerligt, når man ser sig mere eller mindre nødsaget til at rive noget ned, der har historie, og de her bygninger er fra 1869. så det kan jeg sagtens forstå, siger hun og uddyber, hvorfor de har valgt, at bygningerne skal rives ned.

- Vi har vurderet, at det vil koste for mange penge at renovere de her bygninger. De er ubrugelige, og de er fyldt med skimmelsvamp, forklarer Maria Brumvig.

Sundhedshus afvist

Morten Andreasen, direktør for byggefirmaet Allround Byg i Tarup, købte for nogle år siden forsamlingshuset ved siden af skolen og indrettede det til sundhedshus.

Han har gennem flere år forhandlet med Odense Kommune om et køb af bygningerne. Men nu har han altså fået et definitivt nej.

Det er der flere årsager til, siger Maria Brumvig.

- Den ene er det trafikale i lige præcis det område. De er rigtig pressede på den sikkerhedsmæssige del omkring Paarup Skole og kirken, og yderligere at belaste det med en lægeklinik eller andet privat erhverv, det synes vi ikke var hensigtsmæssigt.

- Og så er der også den del, at vi synes, at området kunne trænge til et lidt grønt og rekreativt område i forbindelse med skolen. Det har skolen også selv ytret ønske om, og det er så det, vi har imødekommet, siger Maria Brumvig.