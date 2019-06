Glæde i Gummerup: Bypark får nyt liv

Sankthansaften bliver ekstra glædelig for beboerne i Køng-Gummerup på Vestfyn.

Byfolden er navnet på byparken, og den blev oprindeligt indviet i 1992. Undertiden blev den dog forsømt og voksede til i ukrudt, og den bestod for få af siden ikke af meget andet end et par græsarealer og en sø.

Med støtte fra Assens Forsyning A/S, Assens Kommune og lokale fonde er parken nu opgraderet med nye faciliteter. Heriblandt en legeplads, fitness-udstyr, en bjælkehytte. Også en shelterplads er på vej.

Hvad der tidligere var en tilgroet sø er nu også omdannet til et regnvandsbassin.

- Det er en fantastisk investering, siger Pia Samsing Bendixen, der er skoleleder på den lokale skole og børnehave, Landsbyordning Gummerup.

Søndag aften klokken 19 bliver parken genindiviet af borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen. Klokken 21 tændes der sankthansbål i parken.

Nye muligheder

Landsbyordning Gummerup er genbo til den nyindviede park, og skolelederen glæder sig.

- Vi får nogle andre muligheder i forhold til at være skole og børnehave. Vi får nogle muligheder for at komme ud at lave nogle eksperimenter. Vi får en mulighed for at flytte undervisningen ud i en anden lokation end det der traditionelle, firkantede klasselokale, vi allesammen kender, siger hun.

Hun mener, det kan være en fordel for nogle af de elever, som har svært ved den klassiske tavleundervisning.

- Det gør, at vi kan ramme nogle elever, som måske ikke helt trives i de der meget strukturerede rammer. Her kommer de ud, her er der luft og højt til himlen.

Til gavn for alle borgere

Udover at skole og børnehave er lige på den anden side af vejen, ligger vuggestuen nede af vejen. Rikke Louise Fage-Fjord bor i lokalområdet og er mor til fem børn. Hun glæder sig ligeledes over den nye, gamle bypark.

- Det ligger helt centralt i vores lille landsby og er på den måde til gavn for alle borgere. Og børnene har også mulighed for at bruge det i dagligdagen. Det, synes jeg, er rigtig skønt, siger hun.

Det er borgergruppen Køng-Gummerup-Højrup, der sammen med Assens Forsyning og skolen i Gummerup står bag projektet. Derudover er projektet støttet af Assens Kommunes Lokalsamfundspulje, Friluftsrådet og flere lokale fonde.