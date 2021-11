Gartnerisagen lukket efter giftigt slagsmål: - Det er så nemt at være hellig

Indsatsen for at få stoppet giftudledningerne fra de omkring 100 gartnerier i Odense bliver nu næsten fordoblet. Onsdag vedtog et enigt byråd at bevilge 2,2 millioner kroner ekstra til indsatsen. I forvejen blev der i budgetforliget for 2022 afsat 1,4 millioner kroner over de næste fire år til gartnerindsatsen.

- Med de ekstra midler følger en målsætning om, at alle gartnerier skal være lovlige om to år, lød det fra by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Kritik af hidtidige indsats

Byrådets beslutning kommer efter, at TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende i september satte fokus på, at gartnerierne trods fire års kommunal indsats fortsat udleder både lovlige og ulovlige pesticider til vandmiljøet.