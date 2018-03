Byrådsmedlem: Det er alvorligt i DF Svendborg

Balladen i DF Svendborg fortsætter. Byrådsmedlem Jesper Larsen har tirsdag formiddag meldt sig ud af gruppen og partiet. - Man har lige sagt farvel til klart den bedste mand, siger DF'er Morten Sol Petersen til TV 2/ Fyn.

Ny ballade i DF i Svendborg.

Tirsdag formiddag meldte Jesper Larsen, et af de fire byrådsmedlemmer, sig ud af gruppen og partiet for at blive løsgænger i byrådet.

En beslutning, der ærgrer Morten Sol Petersen, der er valgt til byrådet for DF.

- Man har lige sagt farvel til klart den bedste mand. Jeg synes, at det er rigtig, rigtig ærgerligt.

Mere alvorligt i DF Svendborg

Men samtidig også en beslutning, som Morten Sol Pedersen godt kan forstå.

- Jeg forstår godt Jesper - og jeg håber, at det her kan betyde, at det går op for folk, at det er mere alvorligt i DF Svendborg, end man måske har regnet med, siger Morten Sol Pedersen.

