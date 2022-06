Aarhus og København siger nej tak: Odense-politiker fortryder fortsat ikke samarbejde med udskældt forening

- Vi kan da godt være nysgerrige på at høre, om Aarhus og København har andre løsningsmuligheder, for det er et svært problem at løse, siger Cæcilie Crawley (S).

K er skeptisk

I den anden lejr står Joachim Hoffmann-Petersen (K). Han er stadig meget skeptisk over for samarbejdet med foreningen, ligesom han var, da beslutningen om fortsat at støtte foreningen, blev taget. Han forstår godt, at politikere i de to storbykommuner ikke umiddelbart ønsker at indgå et samarbejde.

- Det lyder meget fornuftigt. Vi har jo stemt for at smække pengekassen i, fordi vi ikke har tillid til foreningen, så det giver jo god mening, at andre byer heller ikke starter et samarbejde op, siger han.

I starten af juni stemte Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og løsgængeren Andreas Møller for at fortsætte støtten til Søstre mod vold og kontrol. Byrådet skulle beslutte, om foreningen fortsat skulle have kommunal støtte efter afsløringer om pres og trusler fra foreningens side.

Tillid eller ej

Siden afsløringerne har foreningen erkendt fejlene, og Cæcilie Crawley har derfor tillid til, at foreningen har rettet op på det.

- I Odense har vi et stort problem med negativ social kontrol. Vi har en forening, der har været rigtig gode til at løse den opgave, og det har vi støttet, siger hun.