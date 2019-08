Kæmpe skybrud: Campingplads blev oversvømmet af regnvand 

Natten til torsdag åbnede himlen sig i bogstaveligste forstand over Vejlby Fed Strand Camping ved Middelfart, da et kraftigt skybrud ramte.

Der faldt så meget regn, at beredskabsstyrelsen måtte rykke ud med pumper, som kunne suge vandet væk fra den oversvømmede campingplads.

Det forklarer Finn Bram, der er vagthavende ved Beredskabsstyrelsen. Han overtog selv ansvaret for arbejdet omkring klokken 02.30.

- De har pumpet uafbrudt med to 6.000 liters pumper, og så har de haft fem 2.000 liters pumper med, der har kørt hele natten, siger Finn Bram.

Telte blev oversvømmet

De store pumper kan fjerne henholdsvis 6.000 og 2.000 liter vand i timen, og heldigvis for campisterne har pumperne i løbet af torsdagen fjernet det meste af regnvandet fra pladsen, siger Finn Bram.

- Det er gået ret godt. Vi har fået tømt campingpladsen for vand og smidt det i havet. Der var plads nok.

Natten til torsdag var det dog langt fra alle campingpladsens gæster, som kunne holde sig tørre, da regnvejret for alvor tog fat. Derfor måtte de rykke ind i nogle af campinghytterne, forklarer den vagthavende.

- Hele campingpladsen var fyldt. Der var vand inde i forteltene. En del af dem, som lå i telt her, blev flyttet til nogle hytter i løbet af natten, siger Finn Bram.

Campister forholdt sig roligt

Selvom flere af campingpladsens gæster blev godt våde af regnvejret, så har de tacklet situationen rigtig pænt, mener Jesper Hansen, der er lejrchef på Vejlby Fed Strand Camping.

- Jeg synes faktisk, at folk har taget det rigtig pænt. Vi har ikke haft nogen, der har tjekket ud, som skulle have været her længere. De tackler det faktisk rigtig fint. Men det er da ærgerligt, at der kommer så meget vand. Normalt kan vi jo sagtens tackle vand på pladsen, men så store mængder er jo håbløst, siger lejrchefen.

Ifølge Jesper Hansens egne målinger faldt der minimum 100 millimeter regn natten til torsdag mellem klokken 02.00 og 04.30.

De massive mængder nedbør resulterede i store oversvømmelser på den lavestliggende del af campingpladsen. Det gik værst ud over campisterne, som sov i telt, hvor flere telte blev fyldt med vand.

Flere skader dagen derpå

Flere gæster på campingpladsen, som TV 2/Fyn har talt med, fortæller om vandstand til op under knæene, ødelagte møbler og udstyr.

Hanne Rytter fra Egtved var blandt de heldigere campister på pladsen, for hendes campingvogn stod højere i terrænet og blev derfor ikke ramt lige så voldsomt af regnvandet.

- Det var ikke så slemt heroppe i toppen, men dem der bor nede i den midterste gade fik ret meget vand.

Regnen ødelagde trægulvet

Selvom Hanne Rytter slap billigere fra skybruddet, så er det nye trægulv i forteltet dog formentlig ødelagt af regnvandet, siger hun.

- Jeg har skader på mit trægulv. Det kostede mellem 3.- og 4.000 kroner at få lagt sidste år. Jeg skal bare have fat i forsikringsselskabet nu her.

- Så i dag skal jeg se, om jeg kan få tørret mit gulv, men det kniber nok lidt, for det bobler lidt. Der går nok nogle dage, inden det er tørt, siger hun.

Men ligesom de øvrige gæster på den våde campingplads forsøger Hanne Rytter at tage hele situationen med ro.

- Det er lidt kaotisk lige nu. Jeg er lidt forvirret over det. Det var ikke lige det, jeg regnede med at komme over til, men vi tager det bare, som det kommer. Der er ikke andet for, siger hun.