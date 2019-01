Campingplads sikrer sig mod stormflod

Kyst Camping Bogense har sikret sig mod stormfloden, og det har de gjort i god tid.

- Allerede da vi lukkede for sæsonen i september satte vi plader og sandsække for alle døre og porte, fortæller Heidi Seide Jacobsen fra Kyst Camping Bogense.

Og hun kender de alt for godt. Tre gang før er campingpladsen blevet ramt af stormflod og oversvømmelse. Senest i november 2015 blev Kyst Camping i Bogense hårdt ramt af oversvømmelser efter et stormvejr.

- Det har tilsammen kostet omkring en million kroner, som vi har betalt af vore egen lomme, fortæller Heidi Seide Jacobsen.

Og hertil kommer de menneskelige omkostninger.

- Hver gang vejrudsigten varsler storm i den her vindretning, så har vi ikke et roligt øjeblik, siger Heidi Seide Jacobsen.

Læs også Campingplads totalt oversvømmet i Bogense

Ingen hjælp

Ejerne af Kyst Camping Bogense havde håbet, at oversvømmelsen i 2015 ville bliver vurderet som stormflod af Stormflodsrådet. Men vandstanden var ikke ekstrem nok til at blive omfattet af stormflodsordningen.

For at der kan erklæres stormflod efter stormflodsordningen i et givent område, skal der være tale om mindst en 20 års hændelse. Vandstanden, der blev målt i Bogense var i 2015, på 1.13 meter over daglig vande, og var dermed en hændelse der var omfattet af stormflodsordningen.

Læs også Campingplads undgik oversvømmelse: - Det var rent held

Campingplads-ejer Heidi Seide Petersen fra Kyst Camping Bogense er skuffet over afgørelsen.

- Vi betaler til stormflodsordningen over vores forsikring, og når vi så bliver ramt af oversvømmelse, så har vi en forventning om at kunne få hjælp, sagde Heidi Seide Petersen dengang til TV 2/Fyn.

Heidi Seide Petersen har flere gange være i dialog med Nordfyns Kommune, om kystsikringen kan gøres bedre.