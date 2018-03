Campister vender vinteren ryggen: Sæson skydes i gang i tre graders varme

Fredag begynder campingsæsonen, og selvom der i påsken loves en ny omgang kulde og sne, afholder det ikke fastliggerne på Flyvesandet Strand Camp.

Temperaturene sniger sig fredag før påske op på plusgrader. Termometret viser tre grader i Agernæs ved Otterup på Nordfyn, men kulde og sne venter ved påskeferiens første dag.

Flyvesandet Strand Camp åbner fredag, og lejrchef Susan Vangedal kan ikke mindes, at hun har åbnet campingpladsen på så kølig en dag som fredag.

- Jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet så kold en sæsonstart, siger hun.

På med tøjet

Det betyder dog ikke, at Flyvesandet Strand Camps 100 allermest hardcore fastliggere udskyder sæsonstart - de bakker campingvognen på plads, slår forteltet op og tænder for varmeovnen.

Det gør Greta Kollemorten, som hun har gjort det de seneste seks sæsoner på campingpladsen i Agernæs.

- Vi rykker ud, fordi det gør man. Jeg synes ikke, det er koldt. Ikke specielt i hvert fald. På med tøjet, så gør det ikke noget, det er lidt koldt, siger Greta Kollemorten, mens hendes ånde står som hvid røg ud af munden.

I et halvt år ligger fastliggerne i alt slags vejr på campingpladsen tæt på stranden, og i familien Kollemorten har man været klar i flere måneder, selvom vinteren fortsat griber koldt om landet.

- Vi snakker allerede om det tre måneder før sæsonstart - at nu er det snart nu, forklarer Greta Kollemorten.

Få gæster i påsken

Fastliggerne bliver hele påsken, uagtet at kong Vinter blæser nyt snevejr og minusgrader ind over Fyn i påskeferien. Lejrchefen forventer dog ikke mange flere campister ud over stamgæsterne.

- Vores fastliggere tager det i stiv arm, men de kørende vil nok se vejret an. Jeg tror ikke, påsken bliver så vild, som hvis den havde faldet i april under sol og varme, siger Susan Vangedal.

Campingsæsonen begynder hvert år fredagen inden påskeferien og slutter et halvt år efter.