Kulturministeren er fan: Carl Nielsen-konkurrencen er ægte public service

Odense summer lige nu af musik, fordi Carl Nielsen International Competition afvikles i Odense Koncerthus og i musikhuset ODEON.

Konkurrencens deltagere optræder hver halve time med koncerter, som følges af et dedikeret publikum i Pro Musica-salen i koncerthuset og Syddansk Musikkonservatoriums koncertsal i ODEON. Samtidig vurderes musikernes præstationer af en international jury.

Men konkurrencens største publikum findes bag skærme rundt omkring i verden, idet Carl Nielsen International Competions 2019-udgave livestreames digitalt.

Carl Nielsen-konkurrencen har indgået en samarbejdsaftale med den italienske streamingtjeneste Medici.tv og med TV 2/Fyn. Aftalen betyder, at samtlige koncerter og konkurrencebidrag kan følges uanset, hvor man befinder sig i verden.

Det hele kan følges på www.tv2fyn.dk/carl, og blandt dem, der følger med, er kulturminister Mette Bock. Hun beskriver TV 2/Fyns dækning af Carl Nielsen International Competion som "ægte public service".

- Jeg mener absolut, det er public service. For det første, fordi konkurrence er noget særligt. Det kan vi godt lide som mennesker. For det andet er det at se unge mennesker dyste inden for den klassiske musikgenre også public service, som rammer bredere ud end til de mennesker, der beskæftiger sig med det til hverdag.

- Og for det tredje, så er det her noget, der er med til at sende Danmark ud i den store verden. Det sætter Danmark på verdenskortet, også vores store, fynske komponist Carl Nielsen, siger Mette Bock.

Carl Nielsen International Competition varer frem til og med søndag den 31. marts, hvor der udpeges en vinder i hver af konkurrencens tre kategorier: Violin, fløjte og klarinet. Her vil kulturminister Mette Bock også deltage i prisoverrækkelserne.