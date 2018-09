Carlos får vendt sit projekt på hovedet: Skattegæld er betalt

Tankerne bag projektet Carlos Kitschen bliver med eksperters hjælp fremtidssikret. Skattegæld på 181.000 kroner er betalt.

Det anerkendelsesværdige resocialiseringsprojekt Carlos Kitschen, hvor Søren Carlos Rasmussen hjælper kriminelle, har betalt skattegælden på godt 181.000 kroner og er nu kommet videre.

Det er sket, efter borgere i Svendborg har indsamlet 110.000 kroner, og en venlig sjæl har lånt Søren Carlos Rasmussen resten af pengene.

Således er Skat tilfreds, og Søren Carlos Rasmussen kan sætte nye mål for at redde restauranten, siger han til Avisen.dk:

- Det har taget mig tre år at finde ud af, at vores fokus i Carlos Kitschen først og fremmest skal være rettet mod virksomheden. Vi skal fokusere på vores café, og derigennem skal vi så bidrage til at hjælpe socialt udsatte i en resocialiseringsproces.

Eksperter lægger ny slagplan

Søren Carlos Rasmussen vender således dagligdagen på hovedet og gør tingene i omvendt rækkefølge i forhold til tidligere.

Han forklarer til Avisen.dk, at han stadig har fokus på projektet og samarbejdet med de indsatte, men at han bliver nødt til at skære ind til benet, hvis Carlos Kitschen skal overleve.

Således er økonomifolk og forretningsudviklere i gang med at lægge en ny slagplan for, hvordan virksomheden skal drives:

- Det har vi helt klart manglet tidligere. Nu bliver mine filantropiske projekter derfor blandet med nogen, som rent faktisk har en fremtidssikret plan i baghånden, siger Søren Carlos Rasmussen til Avisen.dk.

Den nye plan vil ifølge Søren Carlos Rasmussen være klar i den kommende uge. Det vil formentlig betyde, at det er slut med ustabile åbningstider, svingende menukort og hygiejnemæssige forhold, som frustrerede gæsterne.

Restaurantens navn samler filosofien bag projektet med at resocialisere kriminelle. "Kitschen" er en kombination af ordet det tyske ord kitsch (at samle noget ubrugeligt) og det engelske ord kitchen (køkken).

Restaurantens navn er således højaktuelt for projektet, som sidste år modtog Trine Bryld-prisen på en halv million kroner.

