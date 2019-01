Kammeratskabspris: Caroline viser kærlighed og omsorg for de små

Syv unge sportsudøvere skal kæmpe om ‘Kammeratskabsprisen’ til Sportslørdag, som går til en, der gør noget særlig for kammeratskabet, sammenholdet og kampgejsten. 17-årige Caroline Hjæresen Pedersen dyrker japansk kampkunst og er i år en af de syv nominerede.

Det er godt fem år siden Caroline Hjæresen Pedersen blev introduceret til den japanske kampkunst Aikikai gennem nogle kammerater. Nu er hun blandt de sidste syv nomineret ud af 133, til Fynske Bank “Kammeratskabsprisen”.

- Jeg har indstillet Caroline, for hendes arbejde med vores yngste medlemmer i Vestfyn Aikikai. Men mest af alt har jeg indstillet hende, fordi hun er sindssyg god til at udvise kærlighed og omsorg i de rette situationer, siger Jørgen Jakob Friis, der er formand i Vestfyn Aikikai.

Læs også Live fra Sportslørdag: Mød stjernerne og prøv kræfter med deres sportsgren

Udover at være et aktivt og dedikeret medlem i Vestfyn Aikikai, så er Caroline Hjæresen Pedersen også hjælpetræner for børneholdet i klubben.

- Hun er utrolig opmærksom på, at alle trives. Udover at hendes gode humør altid smitter, så er hun god til hjælpe de børn, som ikke altid selv spørger efter hjælp, men gerne vil have det, siger han.

Et blik for andre

Ved en gradueringsceremoni, hvor børnene i klubben skulle vise deres forældre, hvad de havde lært, blev det for meget for en af de yngste medlemmer.

SPORTSLØRDAG Det er 10. gang de fynske kommuner, Fynske Idrætsforbund, SIKO, Sport Event Fyn og Sportslørdags partnere Fynske Bank, DGI og Bevæg dig for livet går sammen og hylder fynsk sport. Se mere

- Jeg tror, vi alle kan nikke genkendende til, at følelsen af at stå foran et publikum kan være lettere angstprovokerende. Og her var der simpelthen en af vores yngste medlemmer, som tog flugten i stedet for at indtage gulvet, siger Jørgen Jakob Friis.

Men før han eller forældrene kunne reagere, satte Caroline Hjæresen Pedersen straks efter og vendte tilbage efter fem minutter hånd i hånd med det unge medlem, som selvsikkert gennemførte opvisningen.

Læs også Arrangør af e-sportsfestival garanterer overskud

- Det barn voksede bare lige en halv meter på få sekunder af bare stolthed efter den gennemførte graduering. Caroline har et særligt blik for de her situationer, og her gav hun virkelig et andet menneske en succesoplevelse, fortæller en stolt formand.

Rollemodel med stort ansvar

Caroline Hjæresen Pedersen har snart været i Vestfyn Aikikai i fem år. Selvom Aikikai er kampkunst og ikke kampsport, kan man stadig komme til skade, hvis man ikke passer på hinanden. Derfor følger der et stort ansvar med de ting, man lærer i klubben. Et ansvar hun har taget seriøst fra dag et. For to år siden sagde Caroline Hjæresen Pedersen ja til at blive hjælpetræner, hvilket kun gjorde ansvaret endnu større.

- I Caroline har vores unge medlemmer en, de kan identificere sig med. Hun er meget mere en rollemodel, end en gammel instruktør som jeg selv. Det er nemt for de andre at følge hende som forbillede, for hun går altid forrest. Det falder hende naturligt, siger Jørgen Jakob Friis.

Caroline Hjæresen Pedersen vidste selv intet om nomineringen.

- Jeg blev meget overrasket over, at klubben har indstillet mig til prisen. Jeg føler ikke, at jeg gør en ekstra indsats, for jeg får så meget igen af at træne børneholdet. Det gør mig glad at se dem udvikle sig og være den person, som de har lyst til at komme og tale med. Især hvis jeg kan være med til at vende en dårlig dag til en god dag for en af børnene. Så går vi begge fra træning med et smil på læben, fortæller hun til Fynske Bank i forbindelse med nomineringen.

De har valgt de nominerede

‘Kammeratskabsprisen’ eller bare årets kammerat bliver uddelt til Sportslørdag, lørdag den 19. januar, af Fynske Bank. I år er 133 unge fynske sportsudøvere blevet indstillet til prisen. En jury bestående af cheftræner i Odense Håndbold, Jan Pytlick, de to OB-spillere Jens Jakob Dyhr Thomasen og Julius Eskesen, og direktør for Fynske Bank, Petter Blondeau, har kogt de 133 ned til syv nominerede, som alle modtager 3.000 kroner og ydermere deltager i konkurrencen om at blive årets kammerat og vinde yderligere 25.000 kroner.

De syv nominerede til Fynske Bank "Kammeratskabsprisen": Huan Nielsen, Tårup IF, Nyborg Nicki Sørensen, Odense Ishockey Klub, Odense Marius Grønnebæk Kiilerich, Sanderum BK, Odense Jack Jensen, Bokseklubben A. Olympia, Odense Louise Holst Gudichsen, Gymnastikklubben SG, Svenborg Katrine Hoby Fausbøll, Fodboldklubben SFF Faaborg, Faaborg Caroline Hjæresen Pedersen, Vestfyn Aikikai, Vissenbjerg Se mere

TV 2/Fyn sender direkte fra Sportslørdag og prisuddelingen på Nyhedskanalen og tv2fyn.dk lørdag fra klokken 15 - 17