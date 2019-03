Carsten Mogensen og Mathias Boe har spillet deres sidste kamp sammen

En æra er slut i dansk herredoublehistorie.

Mathias Boe og Carsten Mogensen røg torsdag aften ud af Super 1000-turneringen All England og har dermed spillet den sidste kamp sammen.

Efter 15 år med OL- og VM-sølv samt massevis af titler sluttede makkerskabet, da parret i anden runde tabte 14-21, til det tredjeseedede par Takeshi Kamura og Keigo Sonoda.

Fra kampens begyndelse var japanerne bedst i servesituationerne og fik de 'lette' point, mens Boe og Mogensen var bedst, når duellerne for alvor kom i gang.

De to par fulgtes ad indtil opholdet i første sæt, hvor ingen af dem nået at have mere end to points forspring.

Japanerne kom bedst ud fra pausen og udbyggede deres føring til fire point. De vundne point blev som altid efterfulgt at høje råb og lidt løben rundt på banen, inden næste duel blev sat i gang.

Boe og Mogensen var mere afdæmpede, når de vandt deres point, men de havde til gengæld opbakning fra størstedelen af tilskuerne i Arena Birmingham.

Jublen fra publikum var dog ikke nok til at få danskerne tilbage i første sæt, som Kamura og Sonoda endte med at vinde komfortabelt.

De erfarne danskere forsøgte i andet sæt at tage farten ud duellerne, men japanerne var for dygtige til at fastholde farten. Desuden kom der ukarakteristisk mange fejl fra Boe og Mogensen i servesituationerne. Noget som de ellers har været gode til gennem deres karriere.

Til sidst blev der sat punktum for Boe og Mogensens glorværdige makkerskab, da Kamura rundede af med en netruller.

- Vi er røvirriterede, ligesom vi plejer at være, når vi taber. Jeg er mest af alt skuffet over, at vi ikke har mere derinde i dag.

- Jeg synes, vi bliver lidt for skræmte af det, de leverer. Det har ikke noget med alt det andet at gøre. Det har kendetegnet os de sidste seks måneder, at når det går lidt syd, kan vi ikke få sat en prop i, som vi kunne i tidernes morgen. Så løber de bare fra os stille og roligt, sagde Boe til TV 2 SPORT.