Central vej ensrettes frem til efteråret

Nyborgvej er i forvejen ramt af meget vejarbejde, og fra mandag bliver det kun endnu mere omfattende.

For på grund af letbanearbejdet i Odense ensrettes Nyborgvej for biler i retning ind mod centrum på strækningen fra Østerbæksvej til Nansensgade frem mod efteråret 2019.

I stedet er der omkørsel for bilister via Reventlowsvej, Rødegårdsvej og Østerbæksvej. Cyklister og fodgængere er dog upåvirket af letbanearbejdet. De kan fortsat køre og gå i begge retninger på Nyborgvej.

- Ensretningen bliver etableret for at skabe et arbejdsspor for entreprenøren, der skal køre til og fra byggepladsen med maskiner og materialer til letbanen, uden at blokere trafikken, det skriver Odense Letbane på deres hjemmeside.

Der kommer til at være omkørsel via Reventlowsvej, Rødegårdsvej og Østerbæksvej Foto: Odenseletbane.dk

Ingen parkering

Rødegårdsvej er typisk også et populært sted at parkere. Der bliver dog indført et midlertidigt parkeringsforbud i den ene side for at biler lettere kan komme til.

Senere på året vil strækningen fra Reventlowsvej til Nansensgade også blive ensrettet. Her vil det også være på grund af letbanen, hvor sporene skal anlægges.

Busserne og deres ruter bliver også påvirket af letbanearbejdet. Du kan finde mere information om de nye ruter på Fynbus.dk og rejseplanen.dk.

Ensretning på Vestre Stationsvej forlænges

Også i den anden ende af byen fortsætter de trafikale ændringer. Ensretningen på Vestre Stationsvej på strækningen mellem Vesterbro og Fjordsgade bliver forlænget frem til begyndelsen af august 2019.

Det sker på grund af dårlige jordforhold og udfordringer i udførelsen af arbejdet. Det skriver Odense Letbane på deres hjemmeside.

På et senere tidspunkt går sporarbejdet i gang på den sidste del af Vestre Stationsvej mellem Fjordsgade og Rugårdsvej. Når det sker, vil den del af vejen også blive ensrettet.

Vestre Stationsvej bliver også påvirket af Odenses vejarbejde. Foto: Odenseletbane.dk