Bøvl for bilister: Central vej ensrettes i flere uger

For bilister og andre motortrafikanter kan slutningen af oktober og november byde på nye udfordringer, når de skal navigere rundt i centrum af Odense.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Fra lørdag den 20. oktober bliver Østergade i det centrale Odense ensrettet. Ensretningen løber ifølge kommunen helt frem til den 11. november.

Det er kun bilisterne, som skal døje med ensretningen, for den kommer ikke til at gælde for cyklister og fodgængere.

Ensretningen løber i retning af byen. Det vil sige, at billister der kommer via Østerbro fortsat kan køre mod centrum. Problemerne opstår først, når de skal ud af byen igen.

Læs også Den Gamle Lillebæltsbro genåbner - men snart lukkes den igen

Spærring af Grønlandsgade

I forbindelse med ensretningen af Østergade vil Odense Kommune også udføre arbejde ved Grønlandsgade. Det vil foregå i weekenden den 20. til 21. november.

Odense Kommune oplyser, at arbejdet vil betyde spærring af Grønlandsgade mellem Kochsgade og Østerbro/Østergade.

Både ensretningen af Østergade og afspæringen af Grønlandsgade skyldes ifølge Odense Kommune arbejde med at lave affaldssug.

Det skal gøre det nemmere for kommunen at håndtere odenseanernes affald.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal kunne komme rundt i Odense, når ensretningen finder sted, så kan du holde dig opdateret og planlægge din rute på Odense Kommunes hjemmeside "Odense Rundt".

Kan du ikke se kortet, så klik her