Centrovice: Færre medlemmer til landbrugsrådgivning

66 færre medlemmer i den fynske landbrugsorganisation Centrovice - det er over landsgennemsnittet.

Der er stadig 1.267 aktive medlemmer i landbrugsorganisationen Centrovice, der modtager råd og dåd til deres landbrug, men tallet siver, viser det netop offentliggjorte årsregnskab.

Sidste år faldt medlemstallet med 66 - et fald på fem 5 procent - mod et landsgennemsnit på 4,1.

Alligevel lykkedes det at hive et overskud hjem på 985.000 kroner mod et overskud på 2,2 millioner kroner i 2016.

Antallet af ansatte i Centrovice er 150 mod 154 året i forvejen.

Ifølge ledelsesberetningen hænger årets lidt svagere resultat sammen med en række ekstra aktiviteter på udviklingsområdet, både med hensyn til Lean, rådgiverforløb og digitalisering.

Den samlede omsætning er faldet fra 102 til 100 millioner kroner. Faldet skyldes færre ansatte og færre opgaver.

Centrovice lever i et hajfyldt farvand, der både er styret af politiske vinde, økonomiske vinde og forbrugertrends.

- 2017 var generelt et godt år for dansk landbrug, men mod udgangen af året faldt afregningspriserne på især mælk og smågrise/slagtesvin betydeligt, og her i starten af 2018, er der meget, der peger på, at 2018 bliver med en betydelig nedgang i bruttoresultatet. Det kan betyde færrre opgaver til Centrovice. På den ande side kan det også betyde, at medlemmerne går i gang med ekstra tiltag for at holde det enkelte landbrug i gang. Desuden er priserne meget svingende, og det kan derfor af forskellige årsager gå helt den anden vej end prognoserne giver udtryk for, hedder det i ledelsesberetningen

Her gør man opmærksom på vigtigheden af, at Centrovice hele tiden er med på beatet inden for digitalisering og rådgivning og er opdateret på de seneste trends.

- Der sker rigtig meget indenfor fremtidens fødevareproduktion med både direkte afsætning til forbrugerne, nye produkter og produktioner på marken og i stalden, og en ændret produktions- og afsætningsstrategi i det hele taget, hedder det.