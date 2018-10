Champions League: Odense Håndbold er klar til storkamp

Det har været en begivenhedsrig uge i Odense Håndbold. Mandag fik klubben tilført 25 millioner kroner, torsdag er der ligakamp mod Silkeborg-Voel, og søndag er der så international storkamp, når Odense tager imod Metz i håndboldens Champions League. En ny og spændende opgave for Odense Håndbold, også udenfor banen.

Pointfordeling i CL-Gruppe A Metz Handball - to point

Buducnost - to point

Odense Håndbold - 0 point

Larvik HK - 0 point

Tykkelsen på kampprogrammet

- Der er rigtig mange regler, som man skal efterleve. Det er meget detaljeret. Sådan noget helt banalt noget som, at de skal kende tykkelsen på papiret af vores kampprogram, og til at presserummene skal stå så præcist, som de vil have dem, siger Odense Håndbolds direktør Lars Peter Hermansen.

Men det er den her som turnering Odense Håndbold har drømt om længe. Derfor nyder klubben også det hele i fulde drag. Første kamp blev et knebent nederlag til Buducnost fra Montenegro. På søndag gælder det så franske Metz i Sparekassen Fyn Arena.

Store oplevelser

- Det er jo lidt landsholdet for klubholdene. At være med ude og vise sig frem på den måde. Vi spiller mod nogle af de allerbedste og det er sjovt at se hvor man står i forhold til dem. Og så er det nogle store oplevelser man får, siger Kamilla Kristensen, der har været med som spiller i Odense Håndbold i flere år.

Søndagens kamp mod Metz bliver endnu en oplevelse. Den er rykket til Sparekassen Fyn Arena, og klubben forventer mellem 3.500 og 3.800 på lægterne. Kampen går i gang kl 15.10.