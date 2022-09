Jobcentret gav førtidspensionist angst og stress: - Det er simpelthen så dræbende

Charlotte Poffler har gennem årene blevet sendt i jobprøvning og praktikforløb ad flere omgange. Tilbage i 2015 forsøgte kommunen igen at sende hende i et nyt praktikforløb for at afklare hendes arbejdsevne.

Denne gang med en seng som følgesvend på arbejdspladsen, som dengang tog hendes personlige sag til Folketinget.



I 2016 lykkedes det tilsidst Charlotte Poffler at få førtidspension efter syv års kamp.

- Det er fuldstændig uværdigt

Beskæftigelsesordfører og medlem af Folketinget Karsten Hønge (SF) har i otte år beskæftiget sig intenst med beskæftigelsesområdet.

Her har han blandt andet været bisidder for Charlotte Poffler under møder med kommunen for år tilbage, fortæller han.

- Det er fuldstændig uværdigt, at mennesker, der i forvejen kan have svært ved at finde deres fodfæste, skal opleve at få spændt ben for sig selv. Det er faktisk netop det, som jeg kan se, at der foregår i en række kommuner, siger Karsten Hønge (SF) til TV 2 Fyn.

- Der er alt for meget tilfældighed i det her.

Han mener, at der bør stoppes med den "konstante kasten rundt i systemet", som får sagerne i jobcentret til at fortsætte i langdrag. I kommunerne er der fokus på kommunekassens penge frem for borgeren, siger han.

- Vi skal give borgerne nogle flere rettigheder. For eksempel hvis du kan arbejde én dag om ugen, så tester vi dig, men hvis du kan arbejde mindre end en dag om ugen, så stopper vi alle disse arbejdsprøvninger.

I 2015 kunne TV 2 Fyn også fortælle om Ewan O'Nell fra Assens, der var blandt nogle af de borgere som fik nægtet førtidspension af kommunerne. Han kom i sit andet ressourceforløb af jobcentret, hvor han skulle arbejde otte minutter om ugen og med en seng ved sin side.

