Familiedrama: Charlottes fætter snød hende for 270.000 kroner

Charlotte og Thomas Lindegaard Veibel havde en drøm om at udvide førstesalen på deres hus, få lagt nyt tag, lave tre store kviste og en udbygning over garagen på deres hus i Slukefter i Odense Kommune.

I stedet havner de i et sandt byggemareridt, hvor de blandt andet i to år må bo med en presenning som tag.

Tømreren, der skulle stå for arbejdet, var Charlotte Lindegaard Veibels egen fætter.

- Det var meningen, vi skulle hjælpe hinanden. Han fik budskabet om sin virksomhed ud ved at arbejde for os, og vi fik lavet de ændringer ved huset, vi gerne ville have, siger Charlotte Lindegaard Veibel.

Sagen ender i retten, og tømreren bliver dømt til at betale 270.000 kroner til Charlotte Lindegaard Veibel og hendes mand. TV 2/Fyn er i besiddelse af dommen fra retssagen samt relateret tinglysning af udlæg.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra tømreren, som TV 2/Fyn har forsøgt at kontakte over en længere periode ved telefonopkald, SMS'er og talebeskeder.

Vinder retssag i 2017

Før aftalen bliver indgået, er fætteren ikke et familiemedlem, Charlotte Lindegaard Veibel har et nært forhold til, fortæller hun.

- Vi snakker da sammen. Og vi er til de samme familliesammenkomster. Det er vi sjovt nok ikke mere, siger hun.

Selvom dommen fra retssagen viser, at Charlotte Lindegaard Veibels fætter bliver dømt til at betale parret 270.000 kroner, har hun og hendes mand stadig ikke modtaget beløbet. Heller ikke selvom retssagen blev afsluttet i 2017.

Det er derfor er de nu gået til medierne, og fortæller blandt andet om forløbet i et debatindlæg i Ekstra Bladet, fordi de føler, deres retssikkerhed er væk.

- Det har haft store konsekvenser for familielivet, men det virker ikke til at have haft konsekvenser for ham, der snyder os. Også selvom vi vinder i både by- og fogedretten, fortæller Charlotte Lindegaard Veibel.

Hvad håber du at få ud af at gå til pressen?

- Vi synes, det skal ud, at retssystemet er skruet sammen, som det er. Og så vil vi gerne gøre noget for, at ingen kommer til at bruge ham som tømrer igen, siger hun til TV 2/Fyn.

Opgaven bliver pludselig 100.000 kroner dyrere

Da byggeriet begynder i 2015, er der flere ting, der falder Charlotte Lindegaard Veibel og hendes mand for brystet. Hun fortæller, at fætteren efterlader meget affald på parrets grund og tager mange sygedage.

Ifølge Charlotte Lindegaard Veibel er de blevet enige med ham om, at prisen for byggeriet skal være 350.000 kroner, men det varer ikke længe, før tømreren ændrer vilkårene for aftalen.

En dag får Charlotte Lindegaard Veibel nemlig en sms. Opgaven vil blive 100.000 kroner dyrere end forventet, står der.

Det indvilliger parret i.

Men der bliver ved med at opstå episoder, der for parret virker mistænkelige.

Ifølge Charlotte Lindegaard Veibel dukker der for eksempel en fremmed tømrer op på deres adresse en morgen. Han spørger, om det er hos Charlotte Lindegaard Veibel og hendes mand, han skal arbejde. Fætteren har fået dårligt knæ, fortæller han, men parret har intet hørt fra fætteren selv.

Bygger ulovligt

Byggeriet fortsætter, og blandt andet bliver taget fjernet fra parrets hus. Men pludselig bliver det sværere og sværere at få fat på tømreren, fortæller Charlotte Lindegaard Veibel. Da det endelig lykkes, vil han ifølge parret have yderligere 100.000 kroner for opgaven.

- I forvejen havde vi været i banken for at låne til de 350.000 kroner, vi fik at vide, at projektet ville koste, siger Charlotte Lindegaard Veibel.

Hun fortæller, at de afslår at betale de 100.000 kroner ekstra og sætter i stedet en advokat på sagen. Kvitteringer fra fætterens investeringer viser blandt andet, at parrets penge er gået til arbejdstøj og værktøj.

TV 2/Fyn har over en længere periode forsøgt at få en kommentar fra tømreren. Vi ville spørge ham, hvorfor kvitteringerne viser, at han har brugt penge på arbejdstøj og værktøj i stedet for det aftalte projekt. Tømreren har ikke reageret på vores henvendelser.

Derudover klager en nabo over byggeriet, fortæller Charlotte Lindegaard Veibel, og da kommunen sender en byggesagkyndig, bliver det konstateret, at det, fætteren har bygget, slet ikke er i overensstemmelse med de tegninger, der er godkendt af kommunen.

- Han har bygget en tilbygning, der er en fuldstændig firkantet boks. Men det virker ikke som om, at han har lavet hverken beregninger eller mål på, om den kan holde til voldsomt vejr. Og fordi han ikke bygger efter de godkendte tegninger, er den ulovlig, siger Charlotte Lindegaard Veibel.

TV 2/Fyn er i besiddelse af kommunens brev til parret, der giver besked om, at byggeriet ikke svarer til de godkendte tegninger derfor skal standses.

Sådan ser parrets hus ud i flere år. Charlotte Lindegaard Veibel og hendes mand slukker for al varme og fyrer i stedet op i en brændeovn, når de kommer hjem fra arbejde. Foto: Privatfoto

Nu begynder en periode på to år, hvor parret venter på, at retssagen kan gå i gang. I mellemtiden bor Charlotte Lindegaard Veibel og hendes mand i et hus, hvor en presenning udgør tag, fortæller hun.

- Normalt siger man, at "det vil man ikke ønske for sin værste fjende". Men det ønsker jeg faktisk for ham, det her. Det var hårdt. Man kunne jo ikke have gæster, og vi ville ikke have nogen indenfor, for ingen skulle se, hvor kummerligt det var, siger Charlotte Lindegaard Veibel.

Vinder i retten - men har ikke fået penge

Charlotte Lindegaard Veibel fortæller, at det havde store menneskelige konsekvenser for parret at bo under de omstændigheder.

- Vi havde ikke varme på, så vi følte os helt hjemløse. Min mand og jeg var aldrig rigtig sammen som kærester eller som mand og kone, for vi havde slet ikke lyst til at være i vores hus, forklarer hun.

- Vi er stadig sammen, men vi har gået på hver vores sti i en lang periode. Simpelthen for at finde steder, hvor man kunne finde ro fra projektet og være i fred. Familien er også splittet efter episoden. De fleste holder med os, men der er også en side, vi slet ikke snakker med mere.

I 2017 vinder parret retssagen. Charlotte Lindegaard Veibels fætter bliver dømt til at betale parret 270.000 kroner plus sagens omkostninger.

Selvom dommen først virker til at markere et vendepunkt for parret, bliver glæde hurtigt til frustration. De får nemlig aldrig pengene.

Charlotte Lindegaard Veibel og hendes mand er sikre på, at alt nok skal blive godt, da de vinder retssagerne. Derfor gør de klar til at holde bryllup i huset, der stadig mangler tag. Men pengene fra retssagen kommer aldrig. Foto: Privatfoto

- Retssystemet er åbenbart skruet sådan sammen, at man kan stå helt hjælpeløs, selvom man er blevet snydt. Vi føler ikke, det har haft nogen konsekvenser for ham, siger Charlotte Lindegaard Veibel.

Hun og hendes mand håber, at de ved at tage sagen til medierne kan råbe beslutningstagere op, der vil gøre noget ved deres situation.

- Man kan ikke være sikker på at få sine penge

Jonatan Hjortdal er chefjurist ved firmaet LegalHero, der lever af at rådgive firmaer i juridiske spørgsmål. Han har en fortid hos advokatfirmaer som Bech-Bruun og Lundgrens. TV 2/Fyn har vist ham dommen fra retssagen og bedt ham vurdere parrets sag.

- Hvis entreprenøren ikke har nogen betalingsevne, og hvis han ikke ejer andre aktiver af værdi end den overbehæftede faste ejendom, som familien Veibel har fået udlæg i, kan man risikere at stå i en situation som denne, hvor familien Veibel har ret til et stort beløb, men hvor skyldneren ikke kan betale. I sådan en situation er man som kreditor reelt magtesløs, siger Jonatan Hjortdal.

Han understreger, at han har sympati for parrets situation, men påpeger samtidig, at man ikke kan være sikker på at få sine penge, selvom man gennemfører og vinder en retssag.

- Man kan populært sagt ikke klippe håret af en skaldet, og da det ikke er ulovligt at skylde penge i Danmark, bør man altid vurdere sin modparts betalingsevne, inden man kaster penge efter en retssag, vurderer Jonatan Hjortdal.

Charlotte Lindegaard Veibel anerkender forklaringen, men den hjælper ikke på frustrationerne.

- Vi synes, det er frygteligt, at han kan blive ved med at sidde i sit hus, og at han ikke bliver tvunget til at sælge det selv. Han kunne for eksempel rykke i en lejlighed og sælge sit hus for at betale det, han skylder, siger hun.

Overvejede I konsekvenserne grundigt nok, før I lagde sag an?

- Vi havde måske håbet, der var en form for instans, der gik ind og overtog hans gæld, så vi kunne få vores penge, svarer Charlotte Lindegaard Veibel.

Ifølge parret er deres økonomiske situation nu så uholdbar, at de overvejer at sælge huset, der stadig ikke står færdigt.

