Chauffør fra Middelfart omkommet i Billund

Onsdag morgen mistede en 50-årig middelfarter livet i en arbejdsulykke ved Billund Fjernvarmeværk.

En 50-årig chauffør fra Middelfart er afgået ved døden efter en arbejdsulykke ved Billund Fjernvarmeværk.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Jydske Vestkysten.

Ulykken skete onsdag morgen, da den 50-årige mand sammen med sin kollega var ved at læsse fjernvarmerør af en lastbil. Af endnu uforklarlige årsager begyndte de tunge rør at trille ud over siden af lastbilen og ned over den ene chauffør.

Det lykkedes ikke at redde fynboens liv på trods af indsats fra både akutlægehelikopter, lægebil, ambulance og indsatsleder fra Trekant Brand.

Arbejdstilsynet skal undersøge, hvordan ulykken kunne ske.

Dødsfald på Daloon

Det er anden arbejdsulykke inden for mindre end to uger, hvor en fynbo mister livet.

Natten til tirsdag den 6. august blev en 57-årig mand skoldet på Daloons fabrikker i Nyborg, da han blev oversprøjtet af varmt vand under en rengøring.

Manden pådrog sig andengradsforbrændinger på 70 procent af kroppen, og han døde kort tid efter af sine kvæstelser.

Også her er Arbejdstilsynet ved at klarlægge ulykken.