Minkfedt kostede lille piges liv: Chauffør opdagede ingenting

Den lastbilchauffør, der fragtede minkfedt over Storebælt 21. november 2018, opdagede ikke, at han spildte det minkfedt, som var medvirkende til, at en halvanden år gammel pige mistede sit liv.

Det kom frem under et retsmøde ved Retten i Svendborg mandag, hvor den 34-årige lastbilchauffør er tiltalt for blandt andet uagtsomt manddrab.

- Hvis jeg havde set det mindste af det (minkfedt, red.), så var jeg aldrig nogensinde kørt videre, forklarede lastbilchaufføren, der nægter sig skyldig.

Minkfedt er en form for foder til mink.

Sagen kort Den 17. november 2018 spilder en lastbil minkfedt på Storebæltsbroens lavbro i retning mod Fyn. I den forbindelse bliver vejen så glat, at flere bilister kører galt. I forbindelse med episoden mister en pige på halvandet år sit liv; hendes far brækker ryggen. Derudover kommer flere andre personer til skade.

I retten kom det frem, at han lavede en middelhård opbremsning med sin lastbil. Ifølge anklageren i sagen var det skyld i, at minkfedt røg ud af lastbilens container og endte på vejbanen.

Men det opdagede chaufføren ikke, forklarede han i retten. Derfor kørte han fra stedet.

Ifølge anklager Pernille Moesborg fra Tungvognscenter Syd er det "hensynsløst" og mangel på "agtpågivenhed". Derfor er chaufføren tiltalt efter straffelovens paragraf 249 punkt to om uagtsomt manddrab samt for overtrædelse af straffelovens paragraf 252 for have forvoldt fare for nogens liv og førlighed. Begge dele efter skærpende omstændigheder. Straframmen er op til otte års fængsel.

Bragede ind i bil med barn

Sagens anden tiltalte er en mandlig bilist, der kørte på Storebæltsbroen efter minkfedtet var spildt. Han forklarede i retten, at han var opmærksom på, at vejen var glat.

- Jeg troede, det var is, forklarede den tiltalte i retten.

Det var glat som brun sæbe Vidne om minkfedtet

Ifølge tiltalte var det helt umuligt at undgå bilen med den lille pige, der holdt næsten stille.

- Jeg ville ikke ramme rabatten eller bilen foran. Jeg prøvede at undgå at ramme nogen, forklarede han.

Han er også tiltalt for uagtsomt manddrab samt for at have have forvoldt fare for nogens liv og førlighed.

Også han nægter sig skyldig.

Barske billeder

Under sagens fremlæggelse blev der vist optagelser fra episoden. Billederne kan ifølge anklager bedst beskrives som "barske billeder".

Optagelserne viser, hvordan lastbilen taber minkfedt, da den laver en opbremsning på lavbroen i vestgående retning.

- Det er en meget tragisk sag, men samtidigt er det en meget speciel sag, da den ene tiltalte (lastbilchaufføren, red.) er tiltalt for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse, som er foregået på et tidspunkt, hvor han slet ikke har været på stedet, forklarer Pernille Moesborg til TV 2/Fyn.

Også bilistens forsvarer Henrik Garlik kalder sagen tragisk.

- Det er på mange måder en meget ulykkelig sag med dødelig udgang, siger han.

Ifølge forsvarsadvokaten kan andre ende i en lignende situation.

- Det er sådan en situation, som vi alle sammen kan komme ud for, når vi kører bil. Min klient forklarer, at han kommer kørende, og at han ikke kan styre sin bil og derved ryger han op i de biler, som allerede er kørt galt og som står på kryds og tværs på vejbanen, fortæller forsvarsadvokaten.

Glat som brun sæbe

Den tiltalteles forklaring bliver bakket op af flere vidner, som ved mandagens retsmøde afgav deres forklaringer. Et vidne endte selv i autoværnet som følge af minkfedtet.

- Det var glat som brun sæbe, forklarede hun i Retten i Svendborg.

Det kvindelige vidnes uheld fremgår også af videooptagelserne fra broen. Videoen viser, hvordan bilen er svær at styre. Den ender derfor med at banke ind i det ene autoværn og glider på tværs af kørebanen, mens det slår gnister.

- Man kunne ikke se minkfedtet, understreger hun.

Ifølge politiets rapporter fordelte minkfedtet sig over 50-70 meter af lavbroen i vestgående retning.

Der blev fundet rester efter minkfedtet op til fem kilometer fra ulykkesstedet.

Retten ventes at fælde dom i sagen mandag den 2. september.