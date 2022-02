Chauffør skal betale regning for at lukke Storebæltsbroen

Varevognen var kørt ud på broen trods forbud om at køre over i høje og lette køretøjer.

På grund af den kraftige vind endte varevognen med at vælte i retningen mod Fyn og lå på tværs af vejbanerne, der i knap en time efter var lukket for al biltrafik.

Tidligere kunne TV2 Øst fortælle, at Sund & Bælt, der ejer og driver Storebæltsbroen, ville sende en opkrævning.

- Vi kommer til at sende dem en opkrævning for de skader og andre økonomiske tab, der er sket på broen i forbindelse med, at den (varevognen, red.) væltede på broen, mens der var et forbud, sagde Lene Gebauer Thomsen, kommunikationschef ved Sund & Bælt, til TV2 Øst tilbage i januar.

Sender et signal

Nu oplyser Lene Gebauer Thomsen, at regningen er gjort op. Den lyder på hele 16.000 kroner.

- Regningen omfatter udelukkende de ekstra udgifter, den væltede varebil har påført os – i dette tilfælde udgifter til fastsuring af varevogning til autoværn, indtil blæsten aftog og køretøjet kunne fjernes, skriver kommunikationschefen i en mail.

- Herudover udgifter til afspærring af området omkring varebilen i timerne efter uheldet og yderligere i forbindelse med, at varebilen senere blev afhentet på broen.

Lene Gebauer Thomsen har tidligere forklaret, at erstatningskravet sender et signal til andre chauffører, som overvejer at køre over Storebæltsbroen i vindfølsomme køretøjer, mens der er udstedt forbud.