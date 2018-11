Lastbil kilet fast under vejbro: Chaufføren muligvis påvirket

Lastbilen kørte med en transformatorstation på ladet, og den samlede højde på læsset var altså for stor til, at chaufføren kunne komme under broen med det resultat, at lastbilen kilede sig fast under broen, der ligger ved Byllerupvej / Assensvej i Nørre Aaby.

- Han kørte med en transformatorstation bagpå, og fik kilet sig fast, men der er ikke sket nogen personskade, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck Nielsen, der præciserer, at der er tale om en vejbro og ikke en jernbanebro, som politiet tweetede tirsdag aften.

Lastbil kilet fast under jernbanebroen over Assensvej v/Nr. Åby i Middelfart kommune. Vejen spærret i begge retninger. Iværksat omkørsel gennem Nr. Åby. Kør forsigtig og vis hensyn. Ingen personskade #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 13, 2018

Uheldet gjorde, at al trafik blev spærret, og det er den fortsat, selvom lastbilen er trukket fri af broen onsdag morgen.

- Byllerupvej er stadig spærret i begge retninger, og broen skal undersøges for skader. Indtil det er sket, vil vejen være spærret, og der er skiltet med omkørsel på stedet, fortæller vagtchefen.

Mistanke om kørsel i påvirket tilstand

Politiet mistænker chaufføren for at have kørt bilen i påvirket tilstand, og han fik taget en blodprøve, som politiet stadig venter svar på.

- Han er sigtet for at have overtrådt paragraf 53 og 54, (kørsel i alkoholpåvirket eller narkopåvirket tilstand, red.) og det er også derfor, vi tager en blodprøve af manden, siger vagtchefen.