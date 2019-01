Smagsprøve på DM: Cheerleadere heppede for fynske sportsfans

Vikings Cheerleaders, der er Fyns eneste cheerleaderklub, hoppede, dansede og smed hinanden rundt i luften, da Sportslørdag for tiende gang løb af stablen i Odense Idrætspark.

Og mange fynboer var mødt op for at beundre de akrobatiske bevægelser fra midten af gulvet i Hal 1.

- Det gik rigtig godt. Det er kun min anden opvisning, så jeg er glad, siger 14-årige Sofia Fuglsang fra Vikings Cheerleaders.

Selvom i dag blot er en opvisning, så er det alligevel vigtigt for cheerleaderne at give publikum en god oplevelse. Klubben har nemlig kun 35 medlemmer, og vil gerne gøre flere interesserede i sporten.

- Vi bruger blandt andet en dag som i dag til at rekruttere flere medlemmer. Vi vil gerne vise folk, at cheerleading er meget mere end gymnastik, fortæller træneren for holdet, Simon Skou.

I alt er der 17 piger på juniorholdet som alle er mellem 12 og 17 år. Og snart skal de kæmpe om titlen som Danmarks bedste.

DM på hjemmebane

Til marts bliver danmarksmesterskaberne i cheerleading 2019 nemlig afholdt i Odense. En oplevelse som både cheerleader og træner glæder sig til.

- Jeg glæder mig rigtig meget, men jeg ved også at mange af pigerne står og ryster lige inden det går løs, fordi de er så spændte. Men vi har trænet længe og glæder os til det går i gang, forklarer Sofia Fuglsang.

Også træneren er spændt på det kommende danmarksmesterskab. For der er mange træningstimer bag en opvisning.

- Det er jo to og et halvt minut, og hvis man ikke klarer sig godt er det slut. Det er rigtig meget træning for kort tid, siger Simon Skou.

DM i cheerleading bliver afholdt 23. marts 2019 i Odense Idrætspark. Præcist samme sted, som de i dag gav opvisning for de mange fremmødte.