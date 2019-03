Cheerleaders indtog Odense: - Det er det ypperste i Danmark

Cheerleaders er ofte noget, man forbinder med amerikanske gymnasier, men lørdag blev der for første gang på Fyn afholdt danmarksmesterskaber i cheerleading i Odense Idrætshal.

Det fynske bud på en vinder blandt de glade heppekor er juniorholdet Team Vikings Ravens fra Fyns eneste cheerleadingklub, Vikings Cheerleaders.

- Det er det ypperste i Danmark inden for cheerleading. Det er her, vi konkurrerer og viser, hvem der er bedst, siger Kathrine Tholstrup Rørsgaard, der er formand for Vikings Cheerleaders.

- Vi håber, at der kommer et publikum, som ikke ved, hvad det handler om, og ser: Wauv! Det er faktisk ret sejt, fortæller Kathrine Tholstrup Rørsgaard.

Fokus på fællesskab

Cheerleading handler ifølge Kathrine Tholstrup Rørsgaard om akrobatik, sammenhold, fleksibilitet og styrke.

- Vi har nogle stunts, hvor vi kaster hinanden op, og så er det selvfølgelig vigtigt, man bliver grebet igen, fortæller hun.

- Det er en sport, hvor man skal kunne mange ting. Fokus er på hold og fællesskab.

Træner: Fedt at få sporten bredt ud

Simon Skou er træner for det fynske bidrag i juniorrækken, Team Vikings Ravens. At der er fynsk deltagelse og danmarksmesterskaber i Odense, er godt for både Fyn og cheerleading som sport.

Der har været afholdt danmarksmesterskaber i 14 år.

- Generelt for Fyn er det fedt, at vi får udbredt sporten, så man har nogle forskellige ting at vælge mellem, siger Simon Skou.

Der har været afholdt danmarksmesterskaber i 14 år. Der er omkring 2.000 udøvere og cirka 25 foreninger på landsplan. Vikings Cheerleaders har eksisteret siden 2013 og har 39 medlemmer.