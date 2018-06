Chef fyret på grund af manglende tillid: Får godt 800.000 kroner til farvel

Børn- og familiechef i Nordfyns Kommune bliver fyret på grund af manglende tillid og alvorligt ledelsessvigt efter sag om nepotisme. Nu får han et års løn.

805.590,05 kroner.

Det er dét beløb, som børn- og familiechefen i Nordfyns Kommune får med sig, når hans afskedigelsessag er afsluttet.

Alvorligt ledelsessvigt og manglende tillid

I forrige uge blev børn- og familiechef, Henrik Jacobsen, varslet fyret på grund af alvorligt ledelsessvigt og manglende tillid i sagen om en centerleder i kommunen, som købte kurser hos sin søster.

Et forhold som børn- og familiechefen var vidende om og ikke greb ind over for.

12 måneders løn plus pension

- I den sag, hvor vi har indledt skridtet til uansøgt afsked, er den pågældende chef omfattet af de ganske almindelige centrale bestemmelser omkring chefaftalen. Så der ved vi på forhånd, at det er med 12 måneders opsigelsesvarsel, siger Morten V. Pedersen, der er kommunaldirektør i Nordfyns Kommune.

Det betyder, at børn- og familiechefen får sin årsløn på 673.851,99 kroner plus pension med sig fra Nordfyns Kommune, når sagen er afsluttet.

Ingen farvel-penge til centerleder

Centerlederen, der købte kurser ved sin søster, er blevet fyret med øjeblikkelig virkning og er blevet politianmeldt. Hun får derfor ikke penge med sig, ligesom børn- og familiechefen i Nordfyns Kommune gør.

- I den sag er ansættelsesforholdet ophørt med øjeblikkelig virkning, så der er ikke yderligere i den sag, forklarer kommunaldirektør, Morten V. Pedersen.

