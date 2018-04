Chef lægger sig fladt ned, men afviser brud på loven: - Jeg er utrolig ked af det

Børne- og familiechef i Nordfyns Kommune erkender, at det ikke var klogt at lade centerchef købe hendes søsters kurser. Han afviser dog brud på loven.

I Nordfyns Kommune har lederen af Børne- og Familiecentret købt kurser til sine medarbejdere. Problemet er, at det er lederens søster, som står bag kurserne, og det er ifølge flere eksperter i strid med loven.

Det er dog ikke kun den kvindelige leder, der har været med til at bryde loven. Hendes chef, Henrik Jacobsen, der er børne- og familiechef i Nordfyns Kommune, erkender, at han udmærket var klar over, at centerlederen købte kurser af sin søster.

- Jeg kan godt se i bagklogskabens lys, at det var ikke smart, at det var (centerlederen, red.), der havde den direkte kontakt. Det burde have gået ind over mig, og det må jeg tage ansvaret for, siger Henrik Jacobsen.

Henrik Jacobsen understreger, at han er bekendt med inhabilitetsreglerne i forvaltningsloven og også var det dengang.

- Jeg var så optaget af at kompetenceudvikle vores medarbejdere, og jeg kunne rent fagligt stå inden for konceptet, forklarer børne- og familiechefen, der derfor ikke stoppede indkøbet af kurserne.

Eksperter: Klokkeklart brud på loven

At to søstre på den måde handler med hinanden for skattekroner, er ifølge eksperter et brud på forvaltningsloven.

- Det er et klokkeklart eksempel på handlinger, der er i strid med inhabilitetsreglerne. Den pågældende medarbejder må ikke deltage i kontrakter med det pågældende firma, fordi hun er inhabil, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

- Hun kan sagtens have en kursusvirksomhed, der udbyder nogle relevante kurser for de her medarbejdere. Det er bare ikke hendes søster, der skal behandle sagen eller beslutte, hvem der skal med. Det kan hun ikke, når de har den relation, tilføjer lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Rikke Gottrup.

Chef afviser brud på forvaltningsloven

Henrik Jacobsen afviser, at der er sket et brud på forvaltningsloven.

- Jeg vil ikke anerkende, at der er sket et brud på forvaltningslovens regler. Jeg vil sige, at der er sket et moralsk brud, siger Henrik Jacobsen.

Han anerkender dog, at det er problematisk, når centerlederen i kommunen køber kurser af sin søster.

- Jeg lægger mig fladt ned og siger: “Der er et habilitetsproblem”.

FORVALTNINGSLOVENS KAPITEL 3 - INHABILITET § 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis



1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,



2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

Beklager årelangt forløb

Derfor beklager han også forløbet, der har stået på i årevis.

- Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke sagde til (centerlederen, red.), at hun ikke måtte have dialogen med kursusudbyderen, siger Henrik Jacobsen.

I alt drejer det sig om 11 fakturaer, som Nordfyns Kommune har modtaget og betalt til det tidligere odenseanske byrådsmedlem Tina Bue Frandsen, og på 10 ud af de 11 fakturaer er det lederen for Børn- og Familiecentret, der står under kontaktoplysningerne. Samme centerleder er søster til Tina Bue Frandsen.

Kurserne har i alt kostet 237.289 kroner.

Den dyreste faktura er fra et kursus i 2017 og kostede 93.750 kroner.