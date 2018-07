Chimpanser og Zoommerskole giver nye veninder til Marie og Filippa på ni år

Zoommerskole sætter rekord for tredje år i træk. 360 børn er tilmeldt årets ZOOmmerskole i Odense ZOO.

Mens skolerne er gået på sommerferie, ser det anderledes ud i Odense Zoo, der står klar til at tage imod det højeste antal elever nogensinde. 360 børn er tilmeldt årets Zoommerskole, som dermed slår rekord for tredje år i træk. Sidste år deltog 320 børn.

Tirsdag stod der chimpanserne på skoleskemaet for dagens elever, der i den rigtige folkeskole går i fjerde klasse efter sommerferien. Chimpanserne skulle have mad, og det skulle veninderne Marie Boye Ravn og Filippa Emilie Hansen fra Otterup på 9 år hjælpe til med.

- Det er meget sjovere end for eksempel alle lektierne i skolen. Man bliver klogere på dyr, siger pigerne i kor.

Sjældent syn bag kulissen

På Zoommerskolen kommer børnene med bag normalt lukkede døre i zoologisk have, hvor de blandt andet lærer om klimaændringer og dyrenes forskelligheder. Her får de også lov til at afprøve jobbet som dyrepasser, når de kommer ind bag indhegningerne og hjælper med at klargøre mad og fodre dyrene.

- Det er de færreste, der har mulighed for at komme bag kulisserne, som de har i dag, hvor de er inde i chimpansernes anlæg. Det er ikke særlig tit, man får lov til at opleve det, men det kan man på en sommerskole, siger Julie Groth, kommunikationsmedarbejder i Odense Zoo.

Spændende dyr og nye venner

Det er ikke kun chimpanserne, der har været undervisningsmateriale. Også flagermus og insekters liv er ny viden for eleverne i Zoommerskolen.

- Vi har for eksempel lært, at en flagermus kan en lyd ud, og hvis der er et insekt, bliver lyden kastet tilbage. Så kan den høre det og finde ud af, præcist hvor insektet er, siger Filippa Emilie Hansen.

Men de har jo sommerferie. Hvorfor i alverden skal de gå i skole?

- Dels fordi de har lyst. Det her er en anden slags skole. Derudover kommer de ind og får en ekstraordinær oplevelse, hvor de får nogle nye venner, nogle oplevelser, de aldrig har prøvet før, og så er de også helt tæt på nogle vilde dyr, siger Julie Groth.

Men vil I ikke hellere på stranden og spise is?

- Nej, for det har jeg allerede været, siger Filippa Emilie Hansen.

- Men det er også bare meget spændende at møde nogle nye mennesker, man ikke kender, siger Marie Boye Ravn.

- Vi har for eksempel fået en ven, der hedder Josephine og hende kendte vi ikke. Nu går rigtig meget rundt med hende og snakker med hende, siger Filippa Emilie Hansen.

Det er primært børn fra Fyn, som deltager på Zoommerskolen, men der kommer flere og flere børn til fra resten af landet.