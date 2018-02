Chokeret Alexander fandt påkørt niårig

Alexander Petrovic fandt tirsdag morgen en niårig dreng, der inden da var blevet påkørt af en flugtbilist. Politiet efterlyser fortsat flugtbilisten.

En flugtbilist kørte tirsdag morgen omkring klokken 7.30 en niårig dreng ned på Mølmarksvej i Svendborg. Han blev fundet af 18-årige Alexander Petrovic, der kørte forbi kort tid efter.

- Jeg ser faktisk, at der ligger en dreng lige ud foran skiltet. Så jeg holder ind ved den nærmeste sidevej og springer ud af bilen og løber hen til ham, fortæller han TV 2/Fyn.

- Stille og roligt rører jeg ham på hånden og i ansigtet. Han begynder at blinke med øjnene, og det lyder faktisk, som om han sover. Så siger han av, og at det gør ondt på ham, siger Alexander Petrovic.

Sammen med andre, der kom til for at hjælpe, fik Alexander flyttet drengen væk fra vejkanten og ind på fortovet.

Få minutter senere nåede en ambulance frem til Mølmarksvej. Drengen havde pådraget sig brud på ben, hofter og skulder, hvilket tirsdag fik Fyns Politi til at tro, at der var tale om en påkørsel, selvom ingen vidner havde set ulykken.

Senere bekræftede videoovervågning fra området politiets teori.

Nu efterlyses en mørk, nyere personbil, der på videoen kører drengen ned.

Chokerende oplevelse

- Jeg er meget forskrækket over, at sådan noget kan lade sig gøre - at man efterlader en bevidstløs dreng. Jeg har selv en lillebror, der cykler meget, og jeg ville blive knust, hvis jeg så ham ligge der, siger Alexander Petrovic.

Emma Segeberg Poulsen bor i nærheden af ulykken. Hun oplevede den ikke, men er chokeret over, at det kan ske.

- Jeg synes, det er forfærdeligt, at der er en person, der kan køre væk med det på samvittigheden og lade en lille dreng ligge på gaden, siger hun til TV 2/Fyn.

Den opfattelse deler Andreas Mønster.

- Det er forfærdeligt, at nogen kan finde på at køre fra stedet. De må på en eller anden måde være klar over, at de har gjort det, så det, synes jeg, er rystende, siger han.

Alexander Petrovic håber, at politiet ved hjælp af overvågningsbillederne finder frem til flugtbilisten.

- Jeg håber selvfølgelig, at drengen får det bedre, og at vi finder den, der kom til at ramme ham.

