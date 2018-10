Chokoladeglad tyv på spil i det fynske

Det er ikke altid dyre møbler, penge eller smykker, at indbrudstyvene går efter. Det er et indbrud torsdag aften et godt eksempel på. Her stak tyvene af med noget så lækkert som chokolade.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Steen Nyland.

En tyv brød torsdag aften ind i en villa på Bækholmen i Seden i den nordøstlige del af Odense.

- Tyven brækkede et vindue op i udestue, fortæller vagtchefen og fortsætter:

- Alle skabe og skuffer i huset var åbnet.

Chokoladetyven på fri fod

Da tyven havde fundet nogle penge, noget chokolade og nogle smykker havde vedkommende kravlet ud af det vindue, som han eller hun kom ind af.

- Beboerne var ikke hjemme, og der er ikke nogen naboer, der har set noget, fortæller Steen Nyland til TV 2/Fyn.

Indbruddet skete mellem klokken 17.30 og 22.30, hvor beboerne var kommet hjem.

- Det er en lidt mærkelig ting at stjæle. Det ser vi ikke så tit.

