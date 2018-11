Sensationen udeblev: Chokstart knuste Marienlysts pokaldrømme mod Brøndby

Det lykkedes ikke Boldklubben Marienlyst at besejre superligaklubben Brøndby i ottendedelsfinalen af pokalturneringen. De regerende pokalmestre fra Brøndby vandt 4-1.

Den fynske 2. divisionsklub havde torsdag aften lånt Odense Stadion til lejligheden, og tusindvis af fans var mødt op for at støtte Odense-klubben, der til daglig ligger i bunden af 2. division.

Overblik Boldklubben Marienlyst - Brøndby IF 1-4 (1-3) 0-1 Besar Halimi (10. minut)

0-2 Nikolai Laursen (12. minut)

0-3 Morten Frendrup (18. minut) 1-3 Mads Jørgensen (36. minut) 1-4 Mikael Uhre (63. minut) Tilskuere på Odense Stadion: Cirka 2.500

Marienlyst måtte dog kort inde i kampen erkende, at københavnerklubben, der ligger nummer seks i Superligaen, var en for stor mundfuld. Allerede efter ni minutters spil kom Brøndby foran med 1-0 på mål af Besar Halimi.

Blot to minutter senere gjorde Nikolai Laursen det til 2-0 for udeholdet, og Brøndbys dominans blev slået fast med 3-0-målet kort efter - til stor glæde for de hundredvis af medrejsende Brøndby-fans, der var taget til Odense for at se pokalkamp.

De tusindvis af odenseanske fodboldfans fik dog lidt at varme sig på inden pausen. Anfører Mads Jørgensen fra Marienlyst skød et flot langskud i kassen til pausestillingen 1-3. I anden halvleg fik Brøndby scoret igen til slutresultatet 4-1 i københavnernes favør.

Hundredvis af Brøndby-fans kunne glæde sig over en 4-1-sejr på Odense Stadion. Foto: Carsten Bundgaard, Ritzau Scanpix

Blandt de 16 bedste

Trods nederlaget kan Boldklubben Marienlyst glæde sig over at slutte blandt de bedste 16 hold i pokalturneringen.

Kampen blev af både sikkerhedsmæssige og logistiske grunde rykket fra Marienlysts egne baner på Windelsvej i den nordlige del af Odense til superligaholdet OB’s hjemmebane i Bolbro.

Efter Brøndby-kampen, som er en af Marienlysts største kampe nogensinde, bliver det snart hverdag igen. I 2. divisions pulje 2 ligger Marienlyst særdeles isoleret i bunden af rækken med blot fire point i 16 kampe.

Med sejren er Brøndby blandt de resterende otte hold, der kan nå at vinde pokaltitlen næste år. Også OB er videre til kvartfinalerne, hvor klubben møder Esbjerg på Odense Stadion.