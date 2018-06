Christian Eriksen: Søde mennesker holdt fødsel hemmelig

Christian Eriksen blev far midt i VM-forberedelserne, men holdt det hemmeligt for omverdenen i tre dage.

Landsholdsspilleren Christian Eriksen har været far siden mandag i sidste uge, men trods stor interesse på grund af den forestående VM-slutrunde formåede landsholdsstjernen at holde fødslen hemmelig for offentligheden i tre dage.

Til stor tilfredshed for Eriksen blev nyheden først offentliggjort, da han torsdag i sidste uge vendte tilbage i landsholdslejren efter at have været væk fra truppen i knap en uge.

Det fortæller han tirsdag formiddag, inden han første gang skal ud på træningsbanen i den danske VM-lejr i sortehavsbyen Anapa.

- Der var nogle søde mennesker omkring os, og de havde ikke noget behov for at sige det til omverdenen. Man kan finde ud af, hvem man stoler på, og hvem man ikke stoler på. De mennesker, vi havde omkring os, kunne vi heldigvis stole på, så vi har følt os godt tilpas.

- Det var planlagt, at det skulle komme ud, når jeg vendte tilbage til landsholdslejren, siger Eriksen.

Spektakel om en personlig ting

Han har forståelse for, at der på grund af sammenfaldet mellem fødslen og VM-forberedelsen har været stor interesse for hans privatliv.

- Det er en ting, som ikke burde skabe noget spektakel for andre personer i verden, for det er en meget personlig ting, og det blev det jo også.

- Det er kun, fordi det falder op til en slutrunde, at det er spændende for pressen, men det er jo endnu mere spændende for os, siger han.

Kommer ikke til Rusland

Kæresten Sabrina Kvist og parrets søn kommer ikke til at besøge Rusland. Men Eriksen er i kontakt med dem begge dagligt.

- Jeg ser ham hver dag på telefonen, så det er fint. Vi kommunikerer via FaceTime. Nettet virker, og man kommunikerer heldigvis på samme måde her, som man gør i resten af i verden, siger Eriksen.