Christian har været til 35 harmonikatræf - nu gælder det træffet på Fyn

300 harmonikaspiller er lige nu samlet til træf i det fynske. Selvom musikken er vigtig, er det det sociale, der lokker deltagerne til at komme.

Leif Arndal har spillet harmonika, siden han var 12 år gammel. Torsdag var han så med til at spille årets harmonikatræf ind sammen med resten af hans band Mandagsmusikanterne fra Horsens.

Det er fjerde år i træk, at harmonikaspillere fra hele landet kommer til Fyn for at trække og trykke på det særlige instrument. Hele 300 deltagere fordelt på 37 okestre har fundet vej til Skårup torsdag.

Det er tredje gang, at Leif Arndal er med til harmonikatræffet ved Åbyskov Strand Camping. Ud over kærligheden til naturen omkring campingpladsen er den sociale del en særlig grund til, at han er taget med.

Musiske mennesker - det er hyggelige mennesker. Så vi glæder os hver gang til at komme herned Leif Arndal, harmonikaspiller

- Ved sådan et træf der møder man mange hyggelige mennesker. Musiske mennesker - det er hyggelige mennesker. Så vi glæder os hver gang til at komme herned, siger Leif Arndal til TV 2/Fyn.

Også Christian Nyfjord fra Bogense spiller i orkestret Bolværksmatroserne. Han er med til harmonikatræffet både for at få spillet lidt på det særlige instrument, men i den grad også for at snakke med de andre musikalske mennesker. Han har været med til lignende træf i 35 år.

- Alle harmonikaspillere kender stort set hinanden, fortæller han.

Humøret bestemmer musikken

En harmonika kan faktisk spille rigtig mange forskellige former for musik. Så mange at Leif Arndal helt kan blive i tvivl om, hvad han egentlig bedst kan lide at spille.

- Det er svært. Det kommer jo næsten an på på hvilken tid af døgnet det er, svarer Leif Arndal til spørgsmålet om, hvilket nummer han foretrækker.

- Vi festede jo lidt her nede igår aftes, og der var vi et par stykker, der underholdt lidt. Der er det så underholdningsmusik, og så er det det bedste for mig at spille. Og hvis der er andre, der vil høre noget andet musik, så er det det bedste, fortæller han.

00:19 Leif Arndal har svært ved at sige, hvad hans yndlingsmusik er, når det kommer til harmonikamusik. Han spiller alt. Luk video

Men efter en lille tænkepause med instrumentet trofast hængende på skuldrene indrømmer han dog, at hvis han skulle vælge det musik, han bedst kan lide, så er det rytmisk musik med lidt jazz ind over.

Christian Nyfjord kan ligesom Leif Arndal spille lidt af hvert på sit store instrument.

- Afhængig af, hvad man spiller, så skifter jeg register. Hvis det nu er meget fransk eller sådan noget, så tager jeg mit sjette register, fortæller han, mens han entusiastisk spiller tonerne på harmonikaen.

00:25 Harmonikaspilleren fra Bogense kan lidt af hvert på sit instrument. Luk video

Det fynske harmonikatræf løber fra den 23. til 25. august, og det er muligt at høre musik fra middag til kl. 23 hver dag. Dog ikke torsdag aften, hvor harmonikaerne stilles til side for en stund til fordel for et spil banko for alle.