Christina får dusør for at standse slingrende, beruset traktorfører

Christina Myrén fra Vester Skerninge bliver hyldet af Fyns Politi for sin heltegerning på ringvejen nord for Svendborg.

Fyns Politi uddelte torsdag eftermiddag en dusør på 2.000 kroner til Christina Myrén fra Vester Skerninge.

Dusøren får hun for at have stoppet og anholdt en spirituspåvirket fører af en traktor på Ring Nord i Svendborg den 2. april 2017.

Kvinden kom kørende i bil bag traktoren, da hun lagde mærke til, at den slingrede. Hun overhalede traktoren, og det lykkedes at få den standset.

- Ingen andre bilister greb ind. De besluttede at forsøge at bringe traktoren til standsning, hvorfor De overhalede traktoren og forsøgte at standse den ved bremsning, lyder det i en udtalelse fra politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen fra Fyns Politi.

Anholdt selv føreren

Da politiet nåede frem til stedet, lå føreren på jorden og var blevet anholdt af kvinden.

- Hvis De ikke havde standset og tilbageholdt føreren, havde føreren fortsat sin kørsel, og med stor sandsynlighed medført farlige situationer og potentielt et eller flere meget alvorlige trafikuheld, fortæller Kit Claudi Grøn-Iversen.

Christina Myrén mener, det er en borgerpligt at stoppe en spirituspåvirket chauffør.

- Da vi kommer over et lyskryds, kører jeg bare ind foran ham. Jeg hiver i håndbremsen og ud - og så er det bare fuld stop, fortæller Christina Myrén.

Føreren af traktoren var så fuld, at han faldt ned af trinnene på traktoren og slog hovedet ind i kofangeren på Christina Myréns bil.

Udover dusøren får Christina Myrén også en gave og et diplom.

