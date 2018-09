Christine er direktør: Hold fast i bordpladen og tro på det

På skrivebordet står en hvid iphone. Det er eneste indikator for, at en kvinde sidder i direktørstolen hos Dyfa i Svendborg. Hun er eneste kvinde blandt de mandlige kolleger, der alle har sorte iphones.

-Pudsigt, du nævner det. Men jeg kender altså også mænd, der har hvide telefoner, smiler Christine Søndergaard og slår en latter op.

Færre kvinder end mænd er tilsyneladende klar til at forlade lønmodtagerjobbet og gøre deres gode idéer til levevej.

Mens hver sjette mand tænker i de baner, overvejer kun hver ottende kvinde at starte egen virksomhed, viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ase, som er landets største a-kasse for selvstændige.

Balancerer som direktør og mor

Christine Søndergaard startede virksomheden Dyfa i Svendborg sammen med partner Finn Damgaard i 2012. Virksomheden leverer patenterede vinduespartier til 40 lande med kunder som Jack & Jones og Bestseller på listen.

-Som udgangspunkt handler det for mig ikke om kønnet, men mere om kompetencer. Vi skal jo ikke være ens, men vi skal udfylde nogle roller. Så det handler mere om indstillingen, mener Christine Søndergaard.

Hun finder hverdagen som medejer og direktør spændende og balancerer samtidigt livet som mor til to.

-First things first. Det er jo vigtigt, at børnene trives. Selvfølgelig skal forretningen også trives, men det er jo også mit barn. Men med en god familie, et godt netværk og gode børn kan det lade sig gøre, fortæller hun.

Kvinderne sakker bagud

Men når det gælder iværksætteri og lysten til at starte egen virksomhed, sakker kvinderne bagud.

Statistikken taler sit klare sprog, for et faldende antal kvinder vælger en karrierevej som iværksættere. Mindre end hver tredje nye cvr-nummer er oprettet af en kvinde.

I 2007 stod der en kvinde bag hver tredje nystartede virksomhed. Springer vi ti år frem, er billedet vendt.

I 2017 blev tre ud af fire cvr-numre i fjor oprettet af mænd. 2017 er året, hvor færrest kvinder, nemlig bare 8.318 mod 23.628 mænd, startede virksomhed. Det viser tal fra Erhvervsstyrelsen.

Dyfa havde fra starten satset globalt og startede med en stor, international kunde, nemlig Bestseller. Siden er en række flere kunder kommet til, blandt andet hoteller, restauranter og caféer.

- Jeg har været mest usikker under kontraktudløbet med Bestseller. Kan det nu bære, og er der nu nok kunder i forretningen? Men så er det bare at holde fast i bordpladen og tro på det, siger Christine Søndergaard.

Kvinder er guld værd

De relativt få kvindelige iværksættere er ikke kun et problem for de kvinder, som faktisk har en eller flere fremragende idéer. Det er også et samfundsproblem, mener Bente Brandstrup. Sidste år stiftede hun det private kvindenetværk Fynske Fruer.

-Det er et problem, hvis det kun er mændenes ideer, der kommer til at sætte dagsorden for, hvordan man driver virksomhed og præger samfundet. Det bliver lidt ensidigt og mandsdomineret, for kvinder får også gode ideer og tænker anerledes, mener Bente Brandstrup.

Der er for få kvinder i ledelse i danske virksomheder, til trods for at kvinder i ledelsen er guld værd for virksomhedens bundlinje.

Det viser en rapport fra 2009, som professor Nina Smidt står bag. Rapporten ”Til gavn for bundlinjen” bygger på et materiale fra 2.300 af de største danske virksomheder.

Her fremgår det, at en dansk virksomhed med kvinder i topledelsen generelt ligger syv procentpoint over bruttoavancen hos en konkurrent uden kvinder på direktionsgangen.

- Du behøver ikke at starte en robotvirksomhed eller blive solgt til rige amerikanere for at skabe arbejdsp

00:22 Dyfas industrielle newyorkervinduer findes blandt andre hos naboen Aabo, der leverer maleanlæg og arbejder med overfladebehandling. Foto: Morten Grundholm Luk video

ladser. Jeg synes ikke, vi behøver være ens. Der skal være plads til forskellen mellem mænd og kvinder som iværksættere, mener Bente Brandstrup.

Hædret for væksten

I Svendborg er Dyfa på tre år vokset fra tre ansatte til syv fuldtidsansatte foruden to freelancere. Virksomheden har satset globalt fra dag et og har indgået samarbejder med forhandlere i både Sverige og Norge.

Væksten har resulteret i en gazellepris, som direktøren også håber på at blive hædret for med væksten i år.

- Man skal gøre det, hvis man føler for det. Jeg synes ikke, man skal holde sig tilbage, hvis man har nogle gode ideer. Alliere sig med nogle gode mennesker til at hjælpe på vej - go for it, mener Christine Søndergaard.