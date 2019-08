Christoffer Lilleholt vil være borgmester

Venstres politiske ordfører i Odense byråd har været tavs, siden Jane Jegind for 10 dage siden meddelte, at hun ikke genopstiller til kommunalvalget i 2021. Men her til aften brød han tavsheden.

- Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for Venstres medlemmer. Efter mange tanker, overvejelser og mange opfordringer fra partimedlemmer, byrådskolleger og folk udenfor politik har jeg besluttet at tage udfordringen op, siger Christoffer Lilleholt til TV 2/Fyn.

Christoffer Lilleholt, som fylder 24 år om et par måneder, har allerede stor politisk erfaring. Han kom ind i byrådet i 2013 og blev genvalgt ved kommunalvalget i 2017.

I foråret afsluttede han sin uddannelse i statskundskab og er nu ansat i et fuldtidsjob som konsulent i en interesse- og ervhervsorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening.

- Nu begynder den demokratiske proces, som jeg ser frem til. Jeg vil besøge alle foreninger og snakkke med medlemmerne om deres tanker omkring næste kommunalvalg, hvor Venstre skal stå endnu stærkere, end vi gør nu.

- For mig er det vigtigste for Odense, at der bliver skabt mere vækst. Selv om det går godt, går det endnu bedre i andre byer. Vi skal op på beatet og få skabt endnu flere arbejdspladser, så kommunen kan sikre ordentlige daginstitutioner, folkeskoler og ældrepleje, siger han.

Jane Jegind: Han er dygtig

Rådmand Jane Jegind understreger overfor TV 2/Fyn, at det i sidste ende er medlemmerne, som sætter navn på den kommende spidskandidat, men hun lægger ikke skjul på, at de med Christoffer Lilleholt får mulighed for at stemme på en meget stærk kandidat.

- Christoffer er et fantastisk stort politisk talent, han har en stor arbejdsevne, og han er skarp og lynhurtig til at sætte sig ind i tingene, siger Jane Jegind til TV 2/Fyn.

Christoffer Lilleholt nyder også stor tillid i den øvrige del af byrådsgruppen. I sidste uge meddelte gruppeformanden Claus Houden, at han peger på Christoffer Lilleholt. Det samme gør kollegerne Sanne Skovgaard Andersen og Marlene Ambo-Rasmussen.

Mark Grossmann har indtil i dag forholdt sig tavs, og det er af flere blevet tolket, som om at han også kunne finde på at melde sig ind i kampen om at blive partiets nye spidskandidat.

- Det er sjovt, at det kan skabe så meget drama, når man vælger ikke at sige noget. Jeg har på intet tidspunkt overvejet at stille op som spidskandidat for Venstre i Odense. Jeg har blot respekteret, at organisationen ønskede arbejdsro. Jeg ønsker Christoffer Lilleholt al mulig held og lykke, skriver Mark Grossmann i en kommentar på Facebook.

Det var ventet

Meldingen fra Christoffer Lilleholt kommer ikke som nogen overraskelse for TV2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch.

- Det var ventet, og jeg har svært ved at se, at andre potentielle kandidater nu har lyst til at bringe sig selv i spil. Med den opbakning, han har i byrådsgruppen, og den styrke han har i sit netværk i baglandet, er der næppe nogen, som vil have lyst til at stille op som modkandidat, siger Jesper Buch.

Der er lagt op til, at valget af ny spidskandidat skal afgøres på en generalforsamling næste forår, men Jesper Buch kan godt forstille sig, at partiledelsen vælger at fremskynde processen.

- Jeg tænker, at det nok bliver afgjort tidligere end planlagt, måske allerede i dette efterår, siger han.